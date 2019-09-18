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台東縣政府與頂級超市合作 未來台東好物可能進攻香港

2019-09-18 11:54聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

台東縣政府首次與年營業額超過百億的頂級超市C!ty`Super合作，今天上午共同舉辦「2019頂級超市通路選物體檢示範計畫」，超市業者對台東農特產品表達了高度興趣，也提供通路角度的意見，希望協助台東好物銷往高端市場。

C!ty`Super長期致力於社會企業與綠色公益，今天的活動由代表香港C!ty`super的總經理伍卓堅帶隊參與，今明兩天將在台東看加工品及農產品，縣府財經處表示，台東好物十分多元，例如「粨發粨粽-阿粨專賣店」、「部拉谷社會企業」與「源天然農業有限公司」皆是由返鄉創業的年青夫妻創立，抱著發揚原住民傳統美食與為下一代培育有機無毒食材的初心回到台東，所推出的產品深獲超市代表的喜愛，未來有機會進攻香港。

縣長饒慶鈴表示，為了行銷台東的農特產品，縣府近年積極透過品牌台東的計畫，支持業者參加國家級及國際性的競賽，以提升台東好物的品質及市場競爭力，雖然台東受限於地域交通不便，但政府部門應更積極創造產業的經濟效能。

因此縣府積極邀請C!ty`Super頂級超市與台東縣一站式產業輔導辦公室共同辦理頂級市選物示範計畫，期望除了台東優質產品能成為頂級超市的架上產品外，更希望透過超市經理、業者與政府的三方交流與溝通，持續收集產業面臨的可能問題，並協助解決。

台東縣政府首次與年營業額超過百億的頂級超市C!ty`Super合作，今天上午共同...
台東縣政府首次與年營業額超過百億的頂級超市C!ty`Super合作，今天上午共同舉辦「2019頂級超市通路選物體檢示範計畫」，協助台東好物銷往高端市場。圖／台東縣政府提供
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台東香港社會企業

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