花蓮車站第二期完工 新出口票閘明日啟用

2019-09-18 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台鐵花蓮火車站每天有3萬人次進出站，除已有17家店家進駐，正式出口票閘等設施現在快完工，完成檢查後預計明日凌晨啟用，出站旅客將不必再繞路，動線也不會跟進站旅客重疊，計程車停等處也將移至出口旁，讓旅客方便搭乘。另車站前4座花園大廳雨棚、景觀工程及增建公共廁所等，也將在近期開放。

為維持鐵路營運，花蓮車站分兩階段施工，第一階段新建車站主體、站務區、售票大廳、進站候車大廳、自由通廊、6座花園大廳雨棚等，已於去年10月啟用。在車站內目前已有17間廠商進駐商店街，並於昨日正式營運。

第二階段東站正式出口票閘等設施完成相關檢查後，預計明日開放使用。站前4座花園大廳雨棚、景觀工程及增建公共廁所等，目前已陸續完工，後續配合公共藝術「洄瀾鯨奇」，利用燈光展現花蓮獨有海洋生態藝術。

台鐵花蓮運務段長吳金添指出，花蓮車站第二期工程的出口票閘預計19日凌晨起正式啟用，將出口閘門移到新出口，讓出站旅客動線更加順暢，另車站公共藝術也將開放，展現嶄新風貌。