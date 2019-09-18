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基隆仙洞巖要重現納涼屋 再享冰涼彈珠汽水與挫冰

2019-09-18 10:05聯合報 記者游明煌╱即時報導

在基隆仙洞巖附近出生的「灣生」三木義彌，回到日本後因想念台灣，手繪基隆西岸生活點滴。基隆市文化局辦理「聽時光說古蹟」文化資產活化計畫，21日、22日下午1點至晚上7點，將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與剉冰的仙洞納涼屋，並展示三木的文字與手繪圖畫，讓民眾感受當年的時光。

文化局長陳靜萍說，出生於基隆仙洞巖的「灣生」三木義彌，回到日本後念不忘在仙洞生活點滴，他憑著記憶手繪「台灣基隆懷舊和繪與圖登懷古文」，內容包括大正到昭和時期的基隆築港過程及當時仙洞地區的小區域地圖，還有三木在學校的種種回憶，是見證基隆港西岸發展的重要紀錄。

三木畫中描述上學途中會經過一棵大樹，開滿白色小花，徐徐海風將小花吹向空中，像極了下雪的場景。在三木義彌的記憶中，仙洞巖附近還有一處「納涼屋」，是大家的避暑去處，常去吃冰涼的彈珠汽水、刨冰，他記憶很深刻。

副市長林永發希望民眾一起來體驗昔日的時光。文化局說，從8月31日起，在臉書進行網路互動遊戲，讓民眾透過臉書留言認識基隆昔日西岸生活的點點滴滴，文化局在互動遊戲截止後抽出30位參與者，得獎名單已公布在基隆市文化局臉書，得獎者可獲得限定版文資小禮物，若於9月21、22日活動日現場領取，還可享用免費剉冰。

至於來不及參加線上活動的民眾，文化局也提醒說，只要在21、22日活動當天到現場參與定點導覽、小旅行、市集及闖關等活動，仍有機會獲得每天限量200個冰碗及野餐墊，歡迎大家一起來參加，地點在仙洞巖廣場（基隆市中山區仁安街1號）。

21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年...
21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年的時光。記者游明煌／攝影
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21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年...
21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年的時光。記者游明煌／攝影
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21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年...
21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年的時光。記者游明煌／攝影
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21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年...
21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年的時光。記者游明煌／攝影
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21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年...
21日、22日市府將重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞納涼屋，讓民眾感受當年的時光。圖／ 報系資料照
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基隆港文化局

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