聯合盃作文大賽花蓮初賽 即日起報名

2019-09-17 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



聯合盃全國作文大賽今年邁入第13屆，已成全國最大寫作競試平台，由花蓮縣政府指導，聯合報系主辦的花蓮區初賽，即日起到9月27日報名，邀請國小3年級到高中職學生參賽切磋文筆，由學校團體提報參賽免報名費，今年還將首度在花蓮縣府大禮堂公開表揚得獎學生。

聯合盃作文大賽每年吸引眾多青年學子報名，在花蓮的賽事，每年都有約2000人參加，藉比賽磨練文筆，培養邏輯思辨能力。

主辦單位表示，報名參賽對象包括國小3年級以上學生與國中、高中職學生，分成國小中年級組、國小高年級組、國一組、國二組、國三組、高中（職）等六個組別，報名簡章及報名表可上縣府教育處處務公告下載，學校統一報名，可免報名費。

今年花蓮場將於10月19日（六）上午10時30分至11時30分比賽，題目當場公布，成績將參照國中基測6級分及高中職組學測ABC九級制評定成績，所有參賽考生都會評分並寄發成績單，得獎名單將於10月30日公布在官網https://udncollege.udn.com/category/competition/writingcontest/上，得獎學生，將於11月30日（六）於花蓮縣府大禮堂公開表揚，並可代表花