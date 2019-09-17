里山倡議研討會在花蓮 自然與社區共存共榮

2019-09-17 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮農改場近年積極推動生態農業及里山倡議，今日舉辦研討會。農委會副主委黃金城表示，農委會推動有機農業在各國認證，與世界接軌。亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心主任林國慶說，里山基本上的里是指社區，山就是代表自然，讓自然與社區共存共榮，生物多樣性促進人類永續發展有幫助；希望透過研討會，邀請國際學者討論未來里山倡議方向。

黃金城表示，里山里海就是友善環境，花蓮有300多公頃為友善耕種地，農委會也會適時給予業者補助，農業開發不能只有追求經濟效益，對於整個生產環境要有適當維護及友善耕種，這也是歐美一直推動的方向，農委會會朝這方向努力。

黃金城以石虎為例，以苗栗來講，若一直噴灑農藥而誤毒死石虎，若能友善耕種，就能讓石虎有更多存活空間，現在環保署、農委會將盡快界定某些區塊禁止開發，現在都有這樣的共識，保護石虎不步上台灣雲豹滅絕後塵。

林國慶指出，在農業及鄉村永續發展方面，花蓮在這部分做很好，因此認為來這裡舉辦里山倡議國際研討會，不但促進台灣跟國際連結，也能看到最佳案例；希望透過研討會，邀請國際講者了解花蓮在這方面所做的成績和經驗，以及討論未來里山倡議方向，促進鄉村永續發展。