影／基隆火車站將建複合式停車場 西岸高架擬增匝道相接

2019-09-17 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆火車站南站將建複合式停車場，並規畫西岸高架擬增匝道相接。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆火車站南站附近停車不足，為促進基隆火車站周邊商業活動活絡及市民轉乘停車之便利，台鐵一塊4200坪土地今天下午舉行停車場興建營運移轉委託開發行政契約簽約典禮，委託由基隆市政府對外辦理招商，規畫建複合式多功能停車場，有商場及停車空間，採BOT吸引民間投資。將規畫在西岸高架橋增加一匝道，直通這座停車場，屆時將翻轉西岸成另一處亮點。台鐵局說，這是全國第一起委託市政府辦理的模式，信任基隆市長林右昌可以做得更好。

這項簽約典禮，由交通部政務次長黃玉霖、台鐵局長張政源和基隆市長林右昌一同完成簽約，包括財政部政務次長莊翠雲、國策顧問張金華、童永、立委蔡適應及地方賢達，出席這項儀式見證。

台鐵局指出，基隆火車站於104年6月底通車後，中山陸橋南側至忠四路段之鐵軌兩側（原臨時軌使用）範圍騰空後，面積約有4200坪，目前作臨時停車場使用，為長期有效解決車站周遭停車空間不足之問題，並提供旅客轉乘及促進地方商業活絡，由台鐵局提供土地，並由交通部依促參法規定委由基隆市政府辦理公開徵求民間自提投資規劃方案。

林右昌指出，這促參案具指標性，1.4公頃的鐵路用地容積上無限制，規畫由民間自提方案，充分發揮創意，最後依據投案廠商構想，進行相關程序。這是台鐵有史以來，第一次跟地方政府進行行政委託合作推動促參案。建立在過去幾年，市府跟交通部、鐵路局合作基礎與經驗。

尤其，城際轉運站在今年6月動工，但在火車站周邊廊帶，市府整體規劃中還欠缺停車場空間，及能帶動周邊商圈的發動引擎，市府主動出擊向中央爭取獲支持，讓鐵路局願意把土地，行政委託給市府來做整體開發利用。讓廠商投資很重要誘因，把行政障礙、行政流程簡化。

林右昌說，歡迎全台灣有想法、創意的投資業者把握機會，看到亮點，這處緊鄰火車站、輕軌捷運、城際轉運站及複合式商場、停車場。未來周邊交通，市府與交通部協助串聯，這是最大誘因與動力，等到停車場完成後，將串接郵輪旅客服務中心、會展旅運智慧大樓、孝三路商圈到廟口商圈，帶動核心區發展。

立委蔡適應表示，台鐵過去有一些思考，類似這樣的案子要有很多的條件，非常不容，現在台鐵在交通部的協調下，願意把土地釋放出來，將案子交給基隆市政府來推動，這是第一件，未來這裡將有嶄新的發展。

台鐵局張政源局長指出，此案的模式創造了鐵道資產活化上三個第一，一是第一個以軌道上方作多目標使用，以停車場為公共建設主體，商業空間為附屬事業開發，為多目標使用辦法與促參法融合運用之示範案例；二是第一個委託地方政府協助辦理規劃與招商作業；三是第一個由交通部、臺鐵局與基隆市政府簽訂委託開發行政契約招商，共同推動鐵道資產活化。