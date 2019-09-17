影／鐵路高架設門檻？ 宜蘭籲中央切勿疊床架屋

2019-09-17 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



交通部運輸研究所最新研究報告，鐵路立體化後增加台鐵營運成本且效率降低，建議訂定量化篩選門檻。對此，會不會衝擊到宜蘭鐵路高架？

宜蘭縣政府今天表示，宜蘭縣自97年起即開始啟動鐵路立體化的計畫，期間經歷101年及107年兩次交通部的「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」新訂與修正，縣府均配合修正並補充，經歷多年目前修正可行性評估已送到交通部待現勘及後續核定，建請中央單位應重視地方實際需求，實現「西高鐵、東快鐵」的鐵道政策，儘速完成宜蘭鐵路高架化，切勿疊床架屋增加目前待核定案件的門檻。

縣長林姿妙表示，鐵路高架是宜蘭人盼望很久了，鐵路以西發展已經飽和，鐵路以東正在開發中，鐵路高架有助發展平衡，交通部也來會勘過，其中，像校舍路平交道，附近即是陽明大學附設醫院，10分鐘有5班列車通過，若是心臟有問題送醫，遇上平交道受阻，有如剝奪搶救時間，對高架案，也已編列800萬元規劃費，中央應重視，讓鐵路快點高架，經濟能發展。

宜蘭縣政府也強調，鐵路高架對於宜蘭縣很重要，以陽明大學附設醫院旁的校舍路平交道來說，10分鐘內有5班火車經過，平交道密集的交通阻斷對於救護車及進出醫院車輛的進出影響甚鉅，鐵路高架化除了平交道安全及提升救災效率外，更重要的是能夠縫合本縣東西向發展。

宜蘭縣政府指出，縣府雖財政困難，仍積極推動鐵路高架化，且在行政院公共工程委員會政委吳澤成主持的協調平台及歷次的審查會議中，感謝吳政委大力協助，且均配合中央各部會包括運研所的審查意見，於最快的時間內檢討修正，希望中央能夠明瞭宜蘭縣民的殷切期盼，關心地方基礎建設，持續大力支持宜蘭縣推動鐵路高架化，勿因新的書面的研究報告額外增加篩選門檻，增加宜蘭縣鐵路高架可行性評估案件核定時間。