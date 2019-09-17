到宜蘭大進村賞紫薇花 嘗綠竹筍

2019-09-17 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣冬山鄉大進社區紫薇花開迎賓。圖／宜蘭縣冬山鄉公所提供 分享 facebook 宜蘭縣冬山鄉大進社區紫薇花開，綠竹筍等正值產季，鄉公所與社區發展協會透過行政院農業委員會水土保持局的「蘭陽溪南農業休閒趣」區域亮點計畫，這個周末（9月21日）開辦假日市集，讓遊客賞花嘗美食。

冬山鄉公所、大進社區發展協會今天指出，大進社區淋漓坑地區具有豐富的自然資源，是渾然天成的自然環境學習場域，在這個季節進入大進社區，首先映入眼簾的，即是入口兩旁盛開的紫薇花，且正值在地的農特產綠竹筍產季，正是嘗鮮時。

冬山鄉公所指出，綠竹筍是夏令最當季的農產品，綠竹筍與其他竹筍不同之處在於其出土時會先向下，然後再向上生長，因而筍身會彎曲成牛角形，基部寬大、筍肉肥厚，含有纖維素、低澱粉，多種維生素等，是健康食材，且有獨特的鮮甜，不需要特別手藝就能品嘗到好滋味。

因此，大進社區假日市集中，將有產業行銷，並由筍園達人介紹綠竹筍的傳奇一生，社區準備闖關遊戲及趣味競賽，綠竹筍和在地蔬果料理品嘗，包括酸甜滋味蜜金棗、紅柚拌黑木耳、鮮甜綠竹筍佐黃芥末等。

另外，大進社區發展協會在區域亮點計畫引導下，與鄰近的中山社區、梅花社區協力，並媒合宜蘭在地主廚帶領社區媽媽們，以在地食材開發出屬於地方特色的12種料理，也將在9月28日在梅花湖畔辦理「梅花湖畔餐桌饗宴活動」，透過湖畔餐桌饗宴創新方式推廣「紅茶、黑米及綠竹筍」在地的產業。