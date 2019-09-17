花蓮車站「洄瀾廣場」正式開幕 年營業額上看兩億

2019-09-17 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台鐵花蓮車站商店街「洄瀾廣場」今日正式開幕，台鐵資產開發中心副總經理賈家和表示，商店囊括花蓮在地17家特色店，讓旅客即使不出站就可一站購足，享受花蓮美食，盼活化軌道經濟。負責招商營運的展拓管理顧問公司得標10年，還可再續5年，預估「洄瀾廣場」年營運額可上看2億元，帶動在地市場。

目前洄瀾廣場面積約400坪，分成1樓及3樓兩個部分，總計17家廠商進駐，大部分以在地美食為主。

賈家和指出，鐵道經濟就是串連環島鐵路，每個車站就像珍珠一樣，花蓮車站是東部最大的車站，台鐵與商家共存共榮，商場採最有利標，由得標廠商展拓每月固定繳交租金110萬給台鐵，未來視年營業額分潤，營業額達6千萬元以上才抽成，希望台鐵提供優質場所，廠商負責管理，創造雙贏。

賈家和說，除17家在地名店進駐車站外，西站站房未來規畫新的貴賓室，以及設置自行車A級補給站，甚至建造自行車旅館，創造鐵道經濟。他形容車站是小型商業中心，商場目標「搭車的旅客提早到、到站的旅客晚點走、不搭車的專程來」，由火車頭帶動在地經濟市場。