一結工業區半邊閒置45年 投資近2億元拓路排水與照明

2019-09-17 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭一結工業區早在近半世紀前、即民國63年即編定為工業區，總面積61.57公頃，靠南側的一半，已經有多家觀光工廠、科技廠進駐，但靠北側的有一半、約30公頃，卻閒置至今長達45年。

縣政府力爭開發，獲列前瞻計畫，預計斥資近2億元大改造，將拓寬道路、增設排水、照明，預計明年10月底完成。

宜蘭縣政府指出，一結工業區就在宜蘭市梅洲二路一帶，已開發區，有遊客相當熟悉的橘之鄉蜜餞形象館、亞典菓子工場、山寨村等觀光工廠，另外，還有台灣半導體、千慈科技等科技廠，工業區內包括食品製造業、非金屬礦物製造業、電子零組件製造業、塑膠製品業、金屬製品製造業等 。

但未開發區，聯外道路寬窄不一，排水與照明設施不足，因此，宜蘭縣政府爭取到「前瞻基礎計畫城鄉建設」，由工業局補助，強化公共設施，活化工業區，其中，次要道路拓寬為12公尺，聯外道路與服務道路拓寬為10公尺，增設節能LED燈具，採8公尺高燈桿，交錯或對稱排列。

同時，防汛道路與梅洲二路改善既有排水設施，增設側溝。