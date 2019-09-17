基隆囝仔龤之聲男聲合唱團 回鄉演出「自然醒」

2019-09-17 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



連續4年獲選基隆市傑出演藝團隊，並連續在去年和今年台北國際合唱大賽取得金牌的龤之聲男聲合唱團，到立法委員蔡適應服務處拜會，宣傳2019年度音樂會「自然醒」，龤之聲男聲合唱團將於29日下午2點半在基隆市文化中心演藝廳舉辦音樂會。

龤之聲男聲合唱團最初由基隆高中「龤韻合唱團」畢業校友所組成，後來成員不局限校友，廣邀來自各校、各地愛好唱歌的男聲，共同以樂會友、彼此共鳴；先後由洪汶溶、翁建民、歐喜強老師擔任指揮。2017年初，敦聘國內資深合唱音樂指揮傅湘雲老師擔任指揮暨藝術總監，致力發展「暖男傳唱」特色。

去年8月，龤之聲男聲合唱團首次參與國際大型賽事「第一屆台北國際合唱大賽」，即獲得男聲組金獎第二名、聖樂組銀獎的肯定。今年「第二屆台北國際合唱大賽」再獲同聲組金牌冠軍。

龤之聲團長陳建豪表示，身為基隆熱愛唱歌的子弟，要向在地的鄉親傳唱動人的好聲音，希望透過蔡適應立委「基隆囝仔」的號召，號召更多的朋友來聽年度音樂會「自然醒」。

台北愛樂婦女合唱團常任指揮、龤之聲男聲合唱團指揮暨藝術總監傅湘雲老師說，「自然醒」將重新呈現台北國際合唱大賽的經典曲目，《Kalējs Kala Debesīs》、描繪北歐神話的《Dálvi duoddar luohti 》(冬日的山谷)，以及台灣原住民生活風貌的《來甦》、《獵人追逐》，還有多首中文作品歌曲，並且搭配龤之聲的歌手團，呈現精緻男聲的無伴奏合唱。