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比中獎還開心 他拍到今年繫放的黑鳶「霜淇淋」

2019-09-16 22:54聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台灣猛禽研究會和屏科大鳥類生態研究室，今年在東北角山區繫放兩隻黑鳶幼鳥，一隻叫洪金寶，一隻叫霜淇淋，基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，他聽到這兩隻被成功繫放的消息時，心裡就在想，如果可以拍到該有多好，日前他在海大附近調查黑鳶，竟然中獎了，雀躍不已。

沈錦豐在臉書貼文說，霜淇淋是今年在新北市東北角山區繫放的黑鳶幼鳥，身上有紅色腳環及白色的發報器，他一直期待可以拍到牠，只可惜牠造訪基隆港的次數很少。

八月份有幾次他在海洋廣場很近的距離，拍攝到黑鳶的特寫，檢查照片裡的特徵後，都沒發現到紅色腳環及身上的小背包（發報器）。

九月 機會終於來了，他在一次例行性基隆海岸附近的調查中，早上八點多發現有兩隻黑鳶順光近飛，且斷斷續續一直到九點多，按下快門的同時，心裡盤算著如果真有背包及腳環應該可以辨識出來。

調查結束，回家整理圖片後發現，有一隻背部羽毛蓬鬆凌亂，仔細檢視並沒有發現發報器，心想會不會是背包脫落的繫放個體，視線移往腳部…，哇！好像有點紅色的影子，趕緊檢視相機連拍的後幾張照片。

「終於中獎了！」，左腳紅色腳環上白色的M4字樣，經過與屏科大團隊的確認，證實是今年在新北市東北角山區繫放的霜淇淋，而且發報器並沒有脫落，只是因為體積小被羽毛稍微蓋住。

當天回報資料顯示，下午一點前還出現一次，他從回報的三天資料看出，剛開始的兩晚在翡翠水庫附近夜棲，第三晚則在北海岸睡覺，第三晚前往北海岸夜棲點前還南下遶了石門水庫一圈，飛行距離超過100公里。

沈錦豐說，看著霜淇淋健康活跳跳的身影，如識途老馬般來到基隆覓食喝水及休息，這種透過發報器回收的資訊再和實境影像結合實在令人雀躍，因為，除了冷冰冰的位置點位，有霜淇淋有溫度的生命力。

沈錦豐說，當天他觀察到霜淇淋在海上覓食，抓了活魚，飛到岸邊享用。以前他們在基隆港調查，黑鳶百分百抓動物屍體或內臟死魚吃，黑鳶繫放出去的屬於機會主義者，有什麼吃什麼，也會抓活魚吃，所以可以不用擔心牠們的食物來源。

他歡迎如果有拍到繫放的黑鳶，可和台灣猛禽研究會和屏科大鳥類生態研究室通報，這對調查單位是很珍貴紀錄，也有助黑鳶活動行為的判讀。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐，日前在海大附近調查黑鳶，拍到繫放成功的「霜淇淋」，...
基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐，日前在海大附近調查黑鳶，拍到繫放成功的「霜淇淋」，他直呼自己中獎了，雀躍不已。圖／沈錦豐提供
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基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐，日前在海大附近調查黑鳶，拍到繫放成功的「霜淇淋」，...
基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐，日前在海大附近調查黑鳶，拍到繫放成功的「霜淇淋」，他直呼自己中獎了，雀躍不已。圖／沈錦豐提供
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基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐，日前在海大附近調查黑鳶，拍到繫放成功的「霜淇淋」，...
基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐，日前在海大附近調查黑鳶，拍到繫放成功的「霜淇淋」，他直呼自己中獎了，雀躍不已。圖／沈錦豐提供
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基隆港屏科大
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