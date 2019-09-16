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羅東老市場老情人老建築解謎 報名參加有禮物

2019-09-16 22:54聯合報 記者戴永華╱即時報導

2019文化觀光在羅東系列活動即將開始，羅東鎮公所將帶領民眾從在地記憶出發，藉由歷史場域巡禮，讓街景變成故事，歡迎大朋友、小朋友一起來探索羅東。

系列一「羅東囝仔迺羅東」活動今天由羅東國小首發，預計開辦20場以上，每場約計1.5-2小時，由羅東鎮5所國小及國華國中參與，配合國中小鄉土教育課程，透過羅東鎮文化廊道導覽解說志工隊帶領羅東囝仔走讀文化史蹟，以孩子的眼光記錄在地故事。

系列二「行旅羅東～老市場•老人情」在9月28日(周六)上午9點舉行，邀請佛光大學文化資產與創意學系莊文生老師帶路，從羅東夜市、民生市場到開元市場，在小鎮巷弄間尋香找味。活動採網路報名，限20名，每人報名費用200元(含保險費及導覽點心)，完成報名手續後恕不退費，參加對象建議年齡為16歲以上，走完全程可獲得精美禮品。

今年度新推出的系列三「羅東小鎮學堂－老建築事件簿」（實境解謎遊戲）將於10月19日（周六）上午9點於羅東樟仔園文化園區舉辦，由地方青年團隊「旅人書店」邀請佛光大學文化資產與創意學系主任蔡明志，以羅東樟仔園文化園區、孔子廟、聖母升天堂等羅東老建築為「解謎場景」，以謎題則結合地方文化、邏輯推理、空間觀察等學習元素，適合國小中、高年級的學童與家長共同參與。

系列三活動也採網路報名，家長及學童一組，每組報名費300元，完成報名手續後恕不退費。每組提供一份材料包含筆記本、便利貼、羅東建築學習單、課程結業證書、學業鉛筆、兒童捲尺、帆布包、旅遊平安保險等，每組完成學習單，可獲得精美禮品。

即日起開放線上報名，報名資訊詳見羅東鎮觀光旅遊網http://travel.lotong.gov.tw；也可上觀光所FB粉絲專頁追蹤最新訊息http://bit.ly/301UvYC。

文化觀光在羅東系列活動即將開始，羅東鎮公所將帶領民眾從在地記憶出發，藉由歷史場域...
文化觀光在羅東系列活動即將開始，羅東鎮公所將帶領民眾從在地記憶出發，藉由歷史場域巡禮，讓街景變成故事，歡迎大小朋友一起探索羅東。圖／鎮公所提供
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文化觀光在羅東系列活動即將開始，羅東鎮公所將帶領民眾從在地記憶出發，藉由歷史場域...
文化觀光在羅東系列活動即將開始，羅東鎮公所將帶領民眾從在地記憶出發，藉由歷史場域巡禮，讓街景變成故事，歡迎大小朋友一起探索羅東。圖／鎮公所提供
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文化觀光在羅東系列活動即將開始，羅東鎮公所將帶領民眾從在地記憶出發，藉由歷史場域巡禮，讓街景變成故事，歡迎大小朋友一起探索羅東。圖／鎮公所提供
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羅東建築佛光大學
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