親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最強外掛 郭台銘爭取到沙烏地阿拉伯調降簽證費

夜市抵用券今發放 全台6000多家民宿可領

影／重陽敬老 宜蘭78位百歲人瑞收到滿滿禮物

2019-09-16 15:37聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭共有78位百歲以上人瑞，縣府今天舉辦重陽敬老活動，送上重陽禮金、幸福百分百專輯、金鎖片、豬腳麵線禮盒與止滑墊，老人家收到滿滿禮物，笑得合不攏嘴。縣長林姿妙感謝每位走過百年風華的人瑞長輩，其一生勤奮努力、奉獻與智慧，帶給後代子孫永恆不朽的啟發及影響力。

歡欣賀節，活動中安排宜蘭國小傳統戲曲劇團6名小學生表演「五路財神慶重陽」，孩子們稚嫩的肢體動作可愛極了，療癒人心；社福館志工團也帶來重陽敬老活力舞蹈，帶動氣氛。

縣府社會處特別邀請滿百的林阿南阿公與101歲的林桂英阿嬤到場，兩位長輩耳聰目明，精神都很好，縣長林姿妙在他們身邊變成了小妹妹，還拿著麥克風採訪兩人，逗趣對答，惹得大家哈哈大笑。

根據縣府社會處統計，宜蘭縣90歲以上長者(含80歲以上原住民)共有3721位，其中達百歲以上人瑞有78位，每位長輩都是四代或五代同堂，早年胼手胝足，辛勤撐起一個大家族。

其中的林桂英阿嬤，幼年家中從事工程事業，雖然是一位女性，但也跟著家人幫忙造橋鋪路，曾參與開闢北宜公路，婚後育有一子，開枝散葉綿延五代，晚輩們事業有成，阿嬤是家中的開心果，與晚輩相處融洽，逢年過節齊聚一堂，共享天倫之樂。

林阿南阿公幼時沒有機會讀書，一輩子辛苦農耕，天未亮即出門工作，直到晚上月亮升起時還在田裡，一生都在農村守護家庭，育有6男4女，孩子們都很爭氣，尤其四子林坤鎮勤學認真，幾乎半工半讀完成美國密蘇里州立大學教育行政研究所碩士，在子女眼中阿南阿公是位孝順父母的兒子、愛妻的好先生、疼惜孫子女的好阿公，員山鄉長張宜樺陪同出席獻上祝福。

縣政府每年為了表達對長輩尊敬，特別製作專輯紀錄人瑞們的精彩人生，今年共有32位受訪，專輯以「團圓年又年」為主軸，專輯封面訴說長者與子孫在月圓的星空下圍繞樹旁談天，呈現祖孫同樂三代同堂的溫馨情誼。縣長林姿妙將在重陽節前訪視78位百歲寶貝，致贈禮金、專輯及禮品，獻上關懷與敬意。

宜蘭縣政府迎接重陽節舉辦敬老活動，邀請人瑞到場，家屬們也都來祝賀，場面很熱鬧。記...
宜蘭縣政府迎接重陽節舉辦敬老活動，邀請人瑞到場，家屬們也都來祝賀，場面很熱鬧。記者戴永華／攝影
分享
為了傳達百歲人瑞的人生經驗與處世哲學給後代子孫，宜蘭縣政府特別製作「幸福百分百」...
為了傳達百歲人瑞的人生經驗與處世哲學給後代子孫，宜蘭縣政府特別製作「幸福百分百」專輯送給每位長輩及家屬，留存典範。記者戴永華／攝影
分享
迎接重陽節，宜蘭縣政府贈送百歲人瑞敬老禮金。記者戴永華／攝影
迎接重陽節，宜蘭縣政府贈送百歲人瑞敬老禮金。記者戴永華／攝影
分享
宜蘭縣政府社會處邀請人瑞林桂英阿嬤參加活動，她早年參與開闢北宜公路，至今仍耳聰目...
宜蘭縣政府社會處邀請人瑞林桂英阿嬤參加活動，她早年參與開闢北宜公路，至今仍耳聰目明，還會跟人開玩笑。記者戴永華／攝影
分享

人瑞林姿妙大學教育
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

年初被批像墓仔埔 林右昌：正光公園已煥然一新

2019-09-16 14:40

中秋連假觀光冷 花蓮民宿住宿率僅4成

2019-09-16 14:35

行政院前瞻計畫補助1.8億元 台東城鎮之心南迴驛今動土

2019-09-16 11:31

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

智慧科技救災 消防員不迷航

2019-09-15 23:43

赤科山賞金針花 遊客覓食難

2019-09-15 23:36

部落聚會所補助台東1.5億 增為20處

2019-09-15 23:34

影/宜蘭智慧消防 首波旅宿業快申請免費室內3D環景

2019-09-15 22:41

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

花蓮縣長赴日交流 見證歷史傳承重要性

2019-09-15 17:54

金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

2019-09-15 15:08

行政院核定1.5億 助台東縣新建20部落聚會所

2019-09-15 10:53

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

買屋前看這裡 台中市府給五大建議避雷

2019-09-15 16:51

彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16

外縣市進香團台南進香 7點多放鞭炮擾人清夢

2019-09-15 18:16

回信了！ 台灣宮廟帽揚名 挪威選手盼明年到順澤宮參訪

2019-09-16 10:41

盧秀燕暫緩清泉崗機場門戶計畫 林佳龍：非常可惜

2019-09-15 16:50

動作快！台南第二期設備汰換補助即日起受理申請

2019-09-16 15:28

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47

270多萬人次騎過屏東P-bike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07

出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

李佳芬祖墳違葬未陳述意見 雲林縣府：明首罰3萬

2019-09-16 15:04

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

行政院前瞻計畫補助1.8億元 台東城鎮之心南迴驛今動土

2019-09-16 11:31

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

新北添3社宅 預計招租1381戶

2019-09-15 22:57

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58

台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47

廟會衝突多 警方推簽公約自律

2019-09-15 22:52

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37

年初被批像墓仔埔 林右昌：正光公園已煥然一新

2019-09-16 14:40

檳榔轉種無花果 6旬翁架網站銷售

2019-09-15 23:18

無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

十三層遺址 垃圾、治安問題浮現

2019-09-15 22:52

中市購屋爭議 終止契約最多

2019-09-15 23:55

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top