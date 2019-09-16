影／重陽敬老 宜蘭78位百歲人瑞收到滿滿禮物

2019-09-16 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭共有78位百歲以上人瑞，縣府今天舉辦重陽敬老活動，送上重陽禮金、幸福百分百專輯、金鎖片、豬腳麵線禮盒與止滑墊，老人家收到滿滿禮物，笑得合不攏嘴。縣長林姿妙感謝每位走過百年風華的人瑞長輩，其一生勤奮努力、奉獻與智慧，帶給後代子孫永恆不朽的啟發及影響力。

歡欣賀節，活動中安排宜蘭國小傳統戲曲劇團6名小學生表演「五路財神慶重陽」，孩子們稚嫩的肢體動作可愛極了，療癒人心；社福館志工團也帶來重陽敬老活力舞蹈，帶動氣氛。

縣府社會處特別邀請滿百的林阿南阿公與101歲的林桂英阿嬤到場，兩位長輩耳聰目明，精神都很好，縣長林姿妙在他們身邊變成了小妹妹，還拿著麥克風採訪兩人，逗趣對答，惹得大家哈哈大笑。

根據縣府社會處統計，宜蘭縣90歲以上長者(含80歲以上原住民)共有3721位，其中達百歲以上人瑞有78位，每位長輩都是四代或五代同堂，早年胼手胝足，辛勤撐起一個大家族。

其中的林桂英阿嬤，幼年家中從事工程事業，雖然是一位女性，但也跟著家人幫忙造橋鋪路，曾參與開闢北宜公路，婚後育有一子，開枝散葉綿延五代，晚輩們事業有成，阿嬤是家中的開心果，與晚輩相處融洽，逢年過節齊聚一堂，共享天倫之樂。

林阿南阿公幼時沒有機會讀書，一輩子辛苦農耕，天未亮即出門工作，直到晚上月亮升起時還在田裡，一生都在農村守護家庭，育有6男4女，孩子們都很爭氣，尤其四子林坤鎮勤學認真，幾乎半工半讀完成美國密蘇里州立大學教育行政研究所碩士，在子女眼中阿南阿公是位孝順父母的兒子、愛妻的好先生、疼惜孫子女的好阿公，員山鄉長張宜樺陪同出席獻上祝福。