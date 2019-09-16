年初被批像墓仔埔 林右昌：正光公園已煥然一新

2019-09-16 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市七堵正光公園，過去被冠上最髒公園的名號，市府重建要蓋共融式遊樂場，但年初在施工時，滑梯造型卻被里民批評像是墓仔埔，破壞風水寶地，基隆市長林右昌今天前往視察，他滿意的說，已煥然一新了，近日驗收後就可以開放使用。

市長林右昌今天上午率領民政處長王榆森及七堵區長林金鎮等人前往視察，並聽取特公盟的建議。

林右昌說，整個正光公園在改造後已經煥然一新，鄰近的居民都很高興住家前面終於「重見天日」，相信公園未來會成為小朋友跟家長很喜歡的遊憩場所，尤其這次市府也特別邀請特公盟(還我特色公園行動聯盟)的媽媽們提供意見，調整遊具的配置及設計，希望能夠更加符合小朋友的需要，未來不排除會有第二階段的改善，再加入小朋友遊憩的機能。

他呼籲當地的居民，市府好不容易籌措到經費進行公園改造，希望大家都能夠共同愛惜使用，市府也請警察局及區公所一定要加強管理維護，除了請攤販不要進入公園，遛狗的人也不要讓狗狗隨地便溺，希望在周邊鄰里居民的共同愛護之下，讓公園一直維持長久如新，讓大家有更好的生活環境。