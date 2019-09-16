親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

三中案開庭 馬英九律師反問：黨章第幾條在處理黨產？

沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

年初被批像墓仔埔 林右昌：正光公園已煥然一新

2019-09-16 14:40聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市七堵正光公園，過去被冠上最髒公園的名號，市府重建要蓋共融式遊樂場，但年初在施工時，滑梯造型卻被里民批評像是墓仔埔，破壞風水寶地，基隆市長林右昌今天前往視察，他滿意的說，已煥然一新了，近日驗收後就可以開放使用。

市長林右昌今天上午率領民政處長王榆森及七堵區長林金鎮等人前往視察，並聽取特公盟的建議。

林右昌說，整個正光公園在改造後已經煥然一新，鄰近的居民都很高興住家前面終於「重見天日」，相信公園未來會成為小朋友跟家長很喜歡的遊憩場所，尤其這次市府也特別邀請特公盟(還我特色公園行動聯盟)的媽媽們提供意見，調整遊具的配置及設計，希望能夠更加符合小朋友的需要，未來不排除會有第二階段的改善，再加入小朋友遊憩的機能。

他呼籲當地的居民，市府好不容易籌措到經費進行公園改造，希望大家都能夠共同愛惜使用，市府也請警察局及區公所一定要加強管理維護，除了請攤販不要進入公園，遛狗的人也不要讓狗狗隨地便溺，希望在周邊鄰里居民的共同愛護之下，讓公園一直維持長久如新，讓大家有更好的生活環境。

七堵區公所表示，正光公園周遭是密集住宅與傳統市場，因舊有公園空間配置與使用機能未能符合居民需求，再加上設施老舊、動線不良，因此爭取城鎮之心補助計畫進行公園改造，工程金額新台幣493萬元，近期完成驗收後便可以開放使用。

七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
分享
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
分享
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
分享
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
分享
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
分享
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
七堵正光公園已煥然一新，近日驗收後就可以開放使用。圖／基隆市政府提供
分享

林右昌
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

行政院前瞻計畫補助1.8億元 台東城鎮之心南迴驛今動土

2019-09-16 11:31

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

智慧科技救災 消防員不迷航

2019-09-15 23:43

赤科山賞金針花 遊客覓食難

2019-09-15 23:36

部落聚會所補助台東1.5億 增為20處

2019-09-15 23:34

影/宜蘭智慧消防 首波旅宿業快申請免費室內3D環景

2019-09-15 22:41

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

花蓮縣長赴日交流 見證歷史傳承重要性

2019-09-15 17:54

金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

2019-09-15 15:08

行政院核定1.5億 助台東縣新建20部落聚會所

2019-09-15 10:53

影／廣原小熊取布農族名Mulas 姆拉斯象徵堅忍不拔

2019-09-15 09:41

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

買屋前看這裡 台中市府給五大建議避雷

2019-09-15 16:51

彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16

外縣市進香團台南進香 7點多放鞭炮擾人清夢

2019-09-15 18:16

盧秀燕暫緩清泉崗機場門戶計畫 林佳龍：非常可惜

2019-09-15 16:50

回信了！ 台灣宮廟帽揚名 挪威選手盼明年到順澤宮參訪

2019-09-16 10:41

打通國姓交通任督二脈 南投縣府砸3億拓寬投147線

2019-09-15 15:47

淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47

森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29

270多萬人次騎過屏東P-bike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

行政院前瞻計畫補助1.8億元 台東城鎮之心南迴驛今動土

2019-09-16 11:31

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

廟會衝突多 警方推簽公約自律

2019-09-15 22:52

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37

檳榔轉種無花果 6旬翁架網站銷售

2019-09-15 23:18

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58

無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02

台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47

十三層遺址 垃圾、治安問題浮現

2019-09-15 22:52

中市購屋爭議 終止契約最多

2019-09-15 23:55

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

公園違停難開罰 竹縣擬授權鄉鎮

2019-09-15 23:35

赤科山賞金針花 遊客覓食難

2019-09-15 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top