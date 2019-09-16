親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

921廿周年專題／「棉被裡哭一哭就好」134個地震孤兒長大了

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮今年中秋連假平均住宿率僅有四成，旅宿業者分析，除了連假沒有秋冬補助外，只放三天對外地遊客來說，光是交通就佔掉第一天和最後一天的時間，因此到花蓮觀光意願不高；且中秋連假的前兩周就是暑假，遊客短時間不會來花蓮玩，盼國慶日四4天連假，趁花蓮舉辦大型活動吸引觀光客。

花蓮民宿協會理事長陳秉忠指出，以前連假幾乎沒有房間，假期前兩天一定全滿，但現在連假沒有全滿已是常態，花蓮中秋連假民宿住房率第一天有六到七成，第二天為五成，第三天只剩下一、兩成，等於平均只有四成。除了中秋連假無補助，沒有吸引力外，暑假跟中秋連假剛好只差兩周，以及大環境也比較差。

陳秉忠說，接下來的國慶連假放四天，目前10月10日、11日住宿率都有八、九成，剛好花蓮舉辦鐵人三項等大型活動，會與中秋連假差這麼多的原因，在於國慶連假有四天，對遊客來說花東遊第一天及最後一天都要搭車，四天就有比較長的時間觀光，且雙十國慶假期是今年的最後一個連假，花東適合在長假旅遊。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，今年中秋連假飯店住宿率四到五成，花蓮因為長期車票一票難求，感覺這兩年連假的業績沒有很好。因為大環境景氣不佳，這兩三年來花蓮都有拋售消息，去年開始就有7、8家飯店在拋售，大約佔花蓮縣旅宿的5%，民宿部分可能更多，有的收起來或轉讓。

他認為，今年秋冬補助沒有很熱絡，不像去年暖冬反應比較好，若政府有一波波加碼，預計十月會受益，讓觀光業者雨露均霑。

花蓮今年中秋連假平均住宿率僅有四成，旅宿業者盼國慶日四天連假，趁花蓮舉辦大型活動...
花蓮今年中秋連假平均住宿率僅有四成，旅宿業者盼國慶日四天連假，趁花蓮舉辦大型活動吸引觀光客。圖／報系資料照
分享

相關新聞

智慧科技救災 消防員不迷航

2019-09-15 23:43

赤科山賞金針花 遊客覓食難

2019-09-15 23:36

部落聚會所補助台東1.5億 增為20處

2019-09-15 23:34

影/宜蘭智慧消防 首波旅宿業快申請免費室內3D環景

2019-09-15 22:41

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

花蓮縣長赴日交流 見證歷史傳承重要性

2019-09-15 17:54

金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

2019-09-15 15:08

行政院核定1.5億 助台東縣新建20部落聚會所

2019-09-15 10:53

影／廣原小熊取布農族名Mulas 姆拉斯象徵堅忍不拔

2019-09-15 09:41

政府推秋冬國旅補助 業者盼有整合性措施

2019-09-15 08:51

陸客不來政府灑錢拚觀光 業者：簡化申請流程較實惠

2019-09-15 07:49

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

2019-09-15 15:08

新店首創可移動式車道 遇到颱風還可移除棧道

2019-09-15 12:17

台南新路名怎麼取 官員：重視在地聲音

2019-09-15 14:28

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

買屋前看這裡 台中市府給五大建議避雷

2019-09-15 16:51

影╱順澤宮冠軍限量帽免費送 豪華車隊和滑步車都來了

2019-09-15 12:46

彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16

外縣市進香團台南進香 7點多放鞭炮擾人清夢

2019-09-15 18:16

苑裡火車站前網狀線違停滿格 警方開出20張罰單

2019-09-15 13:18

盧秀燕暫緩清泉崗機場門戶計畫 林佳龍：非常可惜

2019-09-15 16:50

打通國姓交通任督二脈 南投縣府砸3億拓寬投147線

2019-09-15 15:47

竹竹苗首件自主都更案「交大華廈」獲內政部2千萬補助

2019-09-15 12:06

淡海輕軌「登陸月球」打卡熱點夯 展期延長到9月底

2019-09-15 17:10

不是第一次 中壢車站又有計程車亂喊價

2019-09-15 16:48

鐵路高架拆屋比較少？ 桃園市府：地下化拆屋不到高架一半

2019-09-15 17:58

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

270多萬人次騎過屏東P-bike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54

縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47

行政院核定1.5億 助台東縣新建20部落聚會所

2019-09-15 10:53

北捷淡水站轉乘停車場地坪改善 80天車位數彈性調整

2019-09-15 15:09

北市大安區巷內 藏200年前清代古厝

2019-09-15 13:41

出動無人機巡違建 新北市工務局：勿挑戰市府執法底線

2019-09-15 16:56

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

明年台灣花卉產業很熱鬧！ 兩大國際蘭展粉墨登場

2019-09-15 13:41

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

台南百年餅店「舊來發」 打破6代單傳送這禮

2019-09-15 12:17

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

桃園新勝社日本「成田傳統藝能祭」演出滿堂彩 日人熱情拍舞龍

2019-09-15 15:06

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

桃園、八德區19里 16日晚上10點停水11小時

2019-09-15 10:57

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

影╱大湳舊營區變身森林公園 吉祥物以瀕絕黃鸝鳥命名

2019-09-15 18:54

台中大甲大坑3間公廁美化 已在中秋前完工啟用

2019-09-15 11:35

位處都更道路位置 高氏古厝恐開膛破肚

2019-09-15 13:41

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top