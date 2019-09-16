中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮今年中秋連假平均住宿率僅有四成，旅宿業者分析，除了連假沒有秋冬補助外，只放三天對外地遊客來說，光是交通就佔掉第一天和最後一天的時間，因此到花蓮觀光意願不高；且中秋連假的前兩周就是暑假，遊客短時間不會來花蓮玩，盼國慶日四4天連假，趁花蓮舉辦大型活動吸引觀光客。

花蓮民宿協會理事長陳秉忠指出，以前連假幾乎沒有房間，假期前兩天一定全滿，但現在連假沒有全滿已是常態，花蓮中秋連假民宿住房率第一天有六到七成，第二天為五成，第三天只剩下一、兩成，等於平均只有四成。除了中秋連假無補助，沒有吸引力外，暑假跟中秋連假剛好只差兩周，以及大環境也比較差。

陳秉忠說，接下來的國慶連假放四天，目前10月10日、11日住宿率都有八、九成，剛好花蓮舉辦鐵人三項等大型活動，會與中秋連假差這麼多的原因，在於國慶連假有四天，對遊客來說花東遊第一天及最後一天都要搭車，四天就有比較長的時間觀光，且雙十國慶假期是今年的最後一個連假，花東適合在長假旅遊。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，今年中秋連假飯店住宿率四到五成，花蓮因為長期車票一票難求，感覺這兩年連假的業績沒有很好。因為大環境景氣不佳，這兩三年來花蓮都有拋售消息，去年開始就有7、8家飯店在拋售，大約佔花蓮縣旅宿的5%，民宿部分可能更多，有的收起來或轉讓。