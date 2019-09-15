影/宜蘭智慧消防 首波旅宿業快申請免費室內3D環景

2019-09-15 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政府消防局為提升救災安全，申請經濟部工業局補助研發「公眾場所室內3D資訊服務平台」，針對甲類公共場所建立3D立體影像，掌握內部建築結構以利救災，同時結合空間定位，讓救災人員佩戴軌跡定位系統進入火場，藉由這套創新的智慧救災科技，避免消防人員因為空間迷航而釀成危險。

去年敬鵬工業大火造成6名消防員葬生火場，主要是救災前無法掌握室內建築結構。縣消防局為避免救災「孤勇打火」，申請智慧城鄉生活應用補助，第一波先針對飯店、旅館、大型展場、百貨商場、危險物品工廠及老福機構共344處，協助免費拍攝3D實景，類似Google街景圖可720度瀏覽室內空間。

消防局長徐松奕表示，3D立體環景影像可以清楚掌握樓層位置與房間等室內結構，兼具觀光行銷及救災，平常影像提供住宿商場業者做為觀光行銷，萬一發生火警時，做為消防人員救災之用；目前344處公共場所中，已有200多家配合拍攝建置，非常良好，由於是免費拍攝，請尚未申請者把握機會，未來會繼續針對其他公共場所開放第二波申請。

根據申請建置室內3D環景的礁溪山形閣溫泉飯店總經理王金宇說，這套3D立體影像很不錯，他們放在官網上，方便消費者了解安全系統及消防動線，入住時可以更安心。

此外，宜蘭還從國外購買一套軌跡定位系統，根據規畫的宜眾資訊公司表示，基礎3D圖資建立後，可供救災前先了解建築結構，消防人員再佩戴軌跡定位系統進入火場，場外指揮官經由救災人員移動步筏掌握其位置，避免迷航及快速脫離火場。