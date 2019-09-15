台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台8線131K慈恩路段今日午後邊坡出現零星土石滑落現象，8.5公尺寬幅路面全被落石覆蓋。公路總局太魯閣工務段為確保用路民眾安全，於今晚7時30分封閉台8線116K至133K道路，明日得視情況開放通行。花蓮縣新城警分局也出動警車廣播，因落石持續滑落，請用路人原地折返。

太魯閣工務段表示，接獲通報台8線131K有落石後，立即派人員機械趕赴現場守視，除監視邊坡狀況指揮車輛安全通過外，也機動管制交通清理路面土石，即坍即清，以維持交通。

但到了晚間7時上邊坡落石頻率加劇，考量夜間視線不佳，今日晚間7時30分起封閉道路，封閉路段為台8線116K至133K中橫公路關原至慈恩，並視明日清晨落石狀況公布解除封路開放通行時間，災害封閉道路造成不便，敬祈見諒。

新城警分局指出，今日18時30分許，合歡拍出所接獲民眾報案，稱於在台8線131公里慈航橋段發生土石坍落災況，8.5公尺寬幅路面已全部覆蓋，目前仍持續有落石掉落。警方獲報後立即趕往現場，發現呂姓民眾轎車遭落石擊中，僅車損無人員傷亡。

合歡所所長林福長、巡佐阮漢魁、警員陳俊延在現場管制人車通行，經聯繫工務段派遣重型機械前來搶修，因夜間搶通有困難，要明日早上才可能搶修。