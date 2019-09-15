花蓮縣府赴日交流 盛岡山車慶典11月將登場

2019-09-15 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



盛岡秋季慶典重頭戲「盛岡山車大繪卷」今晚盛大登場，盛岡市長谷藤裕明陪同花蓮縣長徐榛蔚率領的交流團踩街遊行，見證300餘年歷史文化。花蓮阿美族舞蹈團更在遊行中開場表演，隨後各式精緻花車亮相，展現盛岡山車慶典文化魅力。

花蓮縣政府表示，傍晚有8家山車隊伍集結在盛岡歷史文化館廣場，應邀表演的阿美族太巴塱天藝舞蹈團進行開場表演，接著盛岡市遵循古制吟唱為盛岡市、民眾祈福。

盛岡市長谷藤裕明表示，歡迎花蓮縣長徐榛蔚團隊及市公所遠道而來，全體市民也都相當期待花蓮朋友到訪，希望大家都能迎接花蓮的賓客，今年更加擴大祭典，感謝各單位全力支持，期盼將傳統文化更加發揚光大，並讓固有文化得以永續保存。

徐榛蔚受邀致詞說，每年盛岡山車3天的祭典活動，除讓傳統文化代代相傳外，更宣揚至世界各地。盛岡山車與花蓮在2002年結緣，當時花蓮縣民對於山車文化感到相當震撼，也非常敬佩山車如此推動，所以這次特別來日本參訪及領受。

徐榛蔚感謝盛岡市長將於11月23日把山車文化推動到花蓮，並宣傳花蓮如同盛岡市一樣，有美好人情及豐厚文化，更是觀光城市，10分鐘可以上山、10分鐘可以下海，歡迎盛岡市民及國際好友到訪台灣花蓮。

晚間6時空中璀璨煙火照亮盛岡市夜空，由谷藤市長引領花蓮縣府團隊走在山車隊伍前方，街道兩側民眾舉起「歡迎牌」以親切的中文表示對花蓮的歡迎，沿途受到日本市民揮舞國旗夾道歡迎，交流團也沿路舞動國旗，相當熱鬧。

遊行中最吸睛的莫過於一輛輛精緻的山車，每台山車都有著栩栩如生的櫻花、古代英雄、紅白牡丹等元素，且約需200位壯士才能拉起。此起彼落的吆喝聲，伴隨著太鼓及笛聲，還有遊行團體出動高大駿馬，展現日本傳統時代文化。