花蓮縣長赴日交流 見證歷史傳承重要性

2019-09-15 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮將於11月23日舉辦太平洋溫泉花車嘉年華，日本盛岡山車也將現身花蓮街道。花蓮縣長徐榛蔚與夫婿前花蓮縣長傅崐萁赴日本岩手縣交流，今日至株式會社鈴正公司，拜會盛岡山車推進會長鈴木正男，從鈴木先生保存的珍貴盛岡文物中，見證歷史傳承的重要性。

在山車紀念館前，日人吟唱傳統樂曲，歡迎花蓮縣交流團到來，鈴木親自導覽解說，眾人與平成12年向盛岡八幡宮奉獻的山車再製作品合影留念。鈴木為前縣長傅崐萁穿戴當地洽咕洽咕馬節傳統服飾，馬兒身上披掛小荷駄裝束的華麗衣裳，感受日本道地歷史風情。

「很棒的傳統文化扎根傳承」徐榛蔚表示，在導覽過程中，了解到孩子在小學3年級時，家長就會帶著他們開始學習製作祭典花飾、太鼓及吹笛儀式，每個階段孩子都有對應的功課，讓文化從小扎根於心。並邀請鈴木團隊到訪花蓮，與大家分享文化保存的經驗。

鈴木正男在迎來創業52周年之際，為讓更多朋友了解盛岡山車的珍貴歷史，在株式會社辦公用地建造紀念館。館內展示鈴木先生60年前使用的木匠工具，以及山車遊行模型等歷史資料照片。

花蓮縣府觀光處長唐玉書也與山車推進會討論今年舉行太平洋溫泉花車嘉年華細節內容，並感謝推進會的支持，雙方期盼11月23日於花蓮再次聚首。緊接著交流團也前往國家體育中心、獨木舟競賽訓練基地參訪，作為明年即將在花蓮舉行的全民運動會借鏡。