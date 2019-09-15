金針花盛開遊客多 赤科山塞爆還沒東西吃

2019-09-15 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮玉里赤科山金針花盛開，許多遊客趁著中秋連假上山賞花，但赤科山餐廳不多，停車位也不足，引起部分遊客抱怨。赤科山社區發展協會理事長陳期泓表示，自從八月中旬住宿幾乎天天客滿，但因為山上都是農家，且花期一年只有兩個多月，交通也不便，沒有餐廳會在山上開業，建議遊客自備餐食，也希望未來縣府規畫，留住遊客。

花蓮赤科山位於玉里山區，從玉里車站出發到山上，車程約要3、40分鐘，許多外地遊客到花蓮車站後，不僅要先開兩個多小時抵達玉里鎮，再開車約半小時後才能看到金針花海，可能到山上已中午時分，但山區卻沒有餐廳，下山吃飯一趟又很遠，只能挨餓；停車位不夠、廁所也不足，造成遊客只能路邊隨意停車，並跟當地居民借用家裡廁所。

陳期泓說，這次中秋連假前兩天山上住宿幾乎客滿，直到今天收假日還有八成，可能因為媒體報導宣傳，很多遊客都上山賞花，預估今年到目前為止大約有五萬人次遊客。但這麼多遊客在山上卻找不到東西吃，原因是人潮很難預估，且花期只有兩個多月，農家不是專業廚師，能提供的餐食服務有限，只能提供中餐，山上僅有一家全天供餐餐廳，希望未來花蓮縣府幫忙規畫，解決遊客上山餐食問題。