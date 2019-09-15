政府推秋冬國旅補助 業者盼有整合性措施

2019-09-15 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為了救觀光，政府灑錢補助，推秋冬遊補助、200元抵用券等方式。不過花蓮業者認為，目前補助方式太多項，沒有整合性配套措施，業者看得「霧沙沙」，希望政府盡快整合補助方式，才能對台灣觀光有效益。

花蓮民宿協會理事長陳秉忠表示，由於目前秋冬國旅補助方案太複雜，業者不清楚流程，民眾也沒空去研究補助規則，像是要怎麼領取抵用券，是否所有業者都拿得到券？如何核銷等，都沒有完整配套措施；若旅客要抵用券卻沒有，可能被客訴，讓業者「無所適從」，推了又怕自找麻煩，若業者不碰，那補助根本沒用。

他建議，可整合成為「消費券」，一人有1、2000元，整體市場都受益；也希望政府由上而下溝通，蒐集第一線觀光業者意見，否則現在假消息亂傳，對國旅市場沒有實質幫助。

另外，針對行政院拍板「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第二波加碼方案」，要求各部會共同推觀光。陳秉忠說，雖然政府立意良善，遊客有更全面性的優惠，但10億元不是小數目，可能排擠該部會今年預算，讓原本預計要推動的計畫延後，不一定是好方法。