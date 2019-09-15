陸客不來政府灑錢拚觀光 業者：簡化申請流程較實惠

2019-09-15 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



8月1日起陸客不來，台灣觀光旅遊業者提前面臨景氣「寒冬」，政府為救觀光先後祭出秋冬旅遊補助、200元夜市消費券，還有意設置信用保證基金，幫國內飯店業者貸款融資，台東多數旅遊業者說，信保基金沒用，其他政策都有助國內觀光業站穩腳步，建議政府應簡化秋冬補助申請流程，比較實惠。

陳姓飯店業者說，9月以後是台東旅遊淡季，台東多數飯店9月以後的訂房率普遍只有一成多，自政府推出秋冬補助後，多數飯店訂房率開始回升到3成，且可望上升到5成以上，多數業者肯定秋冬補助政策有效，但美中不足的是申請作業繁瑣，且流程冗長，依過去經驗跟政府請款、核銷審計到撥款，業者實際拿到錢，至少都要拖半年以上。

他指出，以房間數100間的中型飯店為例，因秋冬補助，訂房率回升到5成，就是50個房間，每房每晚補助1千元，一天就是5萬元，一個月就150萬元，半年6個月就是900萬元，也就是飯店從遊客入住後，到政府補助下來，最少得等半年，這半年業者就要準備至少900萬元周轉金，這對大財團不痛不癢，但對中小型飯店卻是一個負擔。

針對陸客不來，如何救國內觀光？旗下有5間飯店的日暉集團董事長鄭越才曾建言政府開放第三方入境獲採納，他也認為，銀行要不要放貸，銀行自己會徵信評估，政府成立信保基金對觀光業是毫無幫助，他說，與其成立信保基金，不如減免飯店及民宿業者地價稅、房屋稅或水電費減半，才能幫助飯店業者挺過這波「寒流」。