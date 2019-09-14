花蓮縣長徐榛蔚拜會日本盛岡市長 城市外交深化情誼

2019-09-14 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府由縣長徐榛蔚領軍，赴日本岩手縣參加歷史悠久的盛岡山車秋季慶典，盛岡市長谷藤裕明、議長遠藤政幸，與市政團隊及地方人士，今晚宴請花蓮交流團。徐榛蔚準備七彩玉花瓶致贈，也再提岩手縣花卷機場與花蓮直航，並邀請日方11月來花蓮參加太平洋溫泉花車嘉年華。

花蓮與盛岡市因山車結緣，盛岡山車將於11月第4度到花蓮遊行。徐榛蔚今年6月就曾拜訪盛岡，隔不到90天，又與縣府觀光、文化、原民等局處首長一同參加盛大的盛岡山車慶典，顯見雙方的深厚友誼。

盛岡市今晚安排盛大晚宴迎接花蓮交流團，縣長徐榛蔚偕夫婿、前縣長傅崐萁等人都出席，花蓮太巴塱天藝舞蹈團王富妤老師帶領的6名學員，演出精彩的原民迎賓舞，展現花蓮族群文化特色；盛岡市安排傳統山車音頭及舞蹈表演，表達歡迎。

盛岡市長谷藤裕明致詞表示，今天大家參加有300餘年歷史的山車遊行祭典，象徵守護盛岡繁榮、五穀豐收的歷史，明晚徐縣長也將與花蓮友人參加盛岡慶典遊行中，市民都熱烈歡迎。

徐榛蔚致詞時，向近日連任、當選的市長谷藤裕明、議長遠藤政幸送上祝賀，並說，花蓮與盛岡有多年的交情，兩地同樣有著好山好水好人情以及深厚的文化底蘊，日本東北蘊含豐富的溫泉，除了花花直航外，相信花卷與瑞穗也能迸出精采火花。