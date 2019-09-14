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點名「綠色法官」 施明德：中秋後邀國人看審判實境秀

基隆色彩屋海鲜烤肉趴 林右昌與市民感受港味派對

2019-09-14 19:29聯合報 記者游明煌╱即時報導

2019基隆特色美食節系列活動之一的彩色BBQ港味派對，今天傍晚在正濱漁港色彩屋熱鬧登場，市長林右昌也特別帶著家人一起到場，與市民朋友們一同感受基隆獨有的港味派對。

林右昌說，國人在中秋節有烤肉的習慣，因此市府特別在正濱漁港色彩屋旁舉辦這場海鮮烤肉啤酒趴，希望營造更迷人的港岸風情，讓大家只要來到基隆，便可以享受如同漫步在歐洲小鎮的感覺。

林右昌還指出，主辦單位除了幫大家備妥桌椅之外，還請基隆區漁會準備了豐富的海鮮食材，包括當季的鎖管、透抽等，都是最新鮮的本港產品，希望藉由這場活動推廣基隆的海鮮。

他説，透過市府的色彩計畫跟一系列的活動，不僅讓原本破舊衰敗的正濱漁港重新活絡起來，更重要的是讓當地居民找回認同感，相信在一兩年內就可以讓所有的店家都找回商機，

除了在港邊的海鮮烤肉啤酒趴之外，主辦單位也特別安排正濱漁港海上體驗，參與民眾可以搭船遊港，在船上迎著徐徐海風賞月、吃美食、暢飲啤酒，頓時讓人完全忘卻城市喧囂，度過一個浪漫又愜意的中秋佳節。

至於碼頭上的派對周邊活動，搭配不插電音樂表演，異國風味美食、小清新手作甜點、文青香醇精釀飲品和基隆在地經典海味市集，讓利用中秋假期到和平島、正濱漁港廊帶參與活動的市民朋友，享受基隆獨有的港味派對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆色彩屋海鲜烤肉趴，林右昌與市民感受港味派對。圖/基隆市政府提供
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基隆色彩屋海鲜烤肉趴，林右昌與市民感受港味派對。圖/基隆市政府提供
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基隆正濱漁港海鮮
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