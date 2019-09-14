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東海岸環境劇場山海為幕 老媽演出心中的想望

2019-09-14 19:11中央社 花蓮縣14日電

東海岸豐濱鄉磯崎村依山傍海，但年輕人大多外出就業，村裡剩下年長者打獵、捕魚、耕種度日；一群年長的媽媽今天以行動劇和歌舞演出心中的想望「家在這兒，盼遊子回鄉」。

「Itini Kami東海岸環境劇場」是花蓮縣文化局文創產業聚落輔導」計畫下的子系列活動之一，今年已邁入第3年，下午在磯崎國小舊址操場登場，吸引逾百人參加。

策展人蘇素敏接受中央社記者訪問時說，磯崎部落族人因為連續幾年的劇場演出，今年主動提出要辦音樂會和市集活動，從被動鼓勵參與到認同而主動發起，正是藝術介入部落的目的，樂見族人從內在的力量出發，最終希望影響外流的年輕人能看到部落發展的一些可能性。

3年都參與活動的「找我劇場」經理阮紀倫說，在部落推動有別於黑盒子劇場的山海劇場，今年特別邀請舞者郭少麒參與創作與帶領工作坊，11名伊娜（阿美族語媽媽的意思），大多60歲以上，花了半個月的排練，她們從不喊苦，她們提及「人在哪，我的家就在哪」深有所感，也成為劇場主題。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，近年花蓮縣政府有意在部落內建設屬於東海岸特色的山海劇場，另加上原住民族的歌舞天分，期望創造以文化為底蘊的產業生態。因此文化局透過每年的文創聚落輔導讓部落的人更了解各種劇場的型態，提升部落的文化自主性。

活動現場除了成果演出及部落自主辦理的「海海音樂市集＠磯崎」外，也將輔導成果以文件展的形式展出，展覽時間為今天起至9月30日止。今年並與「好．日常．行旅誌」共同推出「磯崎部落x獵人．劇場．音樂會」3天2夜深度體驗遊程，透過東海岸環境劇場及系列活動推廣東海岸特有的文化與地景，打造東海岸藝文教育及觀光廊道。

劇場文化局文創產業
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