台東富山生態漁業祭 志工與遊客共推海洋資源永續

2019-09-14 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東富山漁業資源保育區今天舉行「生態漁業祭」活動，全天近700餘位遊客參與富山生態漁業祭，遊客捐出貝殼「許寄居蟹一個家」、漂流木DIY手作等闖關遊戲，參與生態導覽體驗等，也讓遊客為海洋生態保育盡一份心力。

台東縣卑南鄉富山村民22年前，因有感於海洋資源日益枯竭，自發從事護魚行動，台東縣政府也自2005年跟進將富山沿海劃設為禁漁區，村民更積極成立「台東區漁會漁業資源管理委員會」推動富山漁業資源保育區，推廣海洋生態保育並與觀光旅遊接軌，保育區不僅生物多樣性豐富，更成為全台唯一能體驗利用無汙染的海藻饅頭，餵食野生海魚的海邊保育區。

為維護海洋資源永續，台東縣政府、台東區漁會合辦每年都會舉辦「生態漁業祭」活動，讓民眾更了解海洋，提倡落實保育理念。

台東區漁會漁業資源管理委員會主委陳志和表示，今天的「生態漁業祭」下午4點結束，共吸引700餘位遊客參與，活動算成功，很期待藉活動，讓遊客參與海洋資源保育，共同為海洋保育盡一份心力。