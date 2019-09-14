影／盛岡山車大遊行 日人搖旗、舉標語歡迎花蓮交流團

2019-09-14 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府組成代表團赴日本岩手縣參加已有300年歷史的盛岡山車秋祭，今天下午大遊行，縣府觀光處長唐玉書等人穿著日本服飾跟著踩街，沿途不少日本民眾搖著日本、中華民國國旗熱烈歡迎，也有人高舉中日文書寫的「台灣加油」標語，讓花蓮交流團覺得很溫暖。

盛岡山車將於11月第四度造訪花蓮，縣府、市公所等組長參訪團，先赴岩手縣參加傳統慶典，感受山車魅力。

遊行吸引大批盛岡市民、遊客一睹山車風采，最受矚目的莫過於8輛重達3千公斤的山車，都有櫻花、古代英雄、紅白牡丹等元素，當地居民不分男女老幼合力拉起山車，展現凝聚力。

花蓮縣府代表團由盛岡市長谷藤裕明陪同走在隊伍最前頭，縣府觀光處長唐玉書、文化局長江躍辰、原住民行政處長陳建村配戴情人袋，穿上日本傳統服飾，一同踩街，谷藤市長沿途介紹「這是來自花蓮台灣的貴賓」，不少日本人夾道雙手揮舞著中華民國與日本國旗，向縣府團隊揮手致意，也有民眾高舉手寫的歡迎標語，氣氛很熱烈。

花蓮縣長徐榛蔚今天啟程到日本，明天登場的是祭典重頭戲「大通大絵巻」，徐榛蔚將率團與日方交流。

配合盛岡山車11月將第4度到花蓮踩街，縣府擴大舉辦2019太平洋溫泉花車嘉年華，交流團成員這次也把握機會，深入考察當地文化。