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影／盛岡山車大遊行 日人搖旗、舉標語歡迎花蓮交流團

2019-09-14 16:31聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府組成代表團赴日本岩手縣參加已有300年歷史的盛岡山車秋祭，今天下午大遊行，縣府觀光處長唐玉書等人穿著日本服飾跟著踩街，沿途不少日本民眾搖著日本、中華民國國旗熱烈歡迎，也有人高舉中日文書寫的「台灣加油」標語，讓花蓮交流團覺得很溫暖。

盛岡山車將於11月第四度造訪花蓮，縣府、市公所等組長參訪團，先赴岩手縣參加傳統慶典，感受山車魅力。

遊行吸引大批盛岡市民、遊客一睹山車風采，最受矚目的莫過於8輛重達3千公斤的山車，都有櫻花、古代英雄、紅白牡丹等元素，當地居民不分男女老幼合力拉起山車，展現凝聚力。

花蓮縣府代表團由盛岡市長谷藤裕明陪同走在隊伍最前頭，縣府觀光處長唐玉書、文化局長江躍辰、原住民行政處長陳建村配戴情人袋，穿上日本傳統服飾，一同踩街，谷藤市長沿途介紹「這是來自花蓮台灣的貴賓」，不少日本人夾道雙手揮舞著中華民國與日本國旗，向縣府團隊揮手致意，也有民眾高舉手寫的歡迎標語，氣氛很熱烈。

花蓮縣長徐榛蔚今天啟程到日本，明天登場的是祭典重頭戲「大通大絵巻」，徐榛蔚將率團與日方交流。

配合盛岡山車11月將第4度到花蓮踩街，縣府擴大舉辦2019太平洋溫泉花車嘉年華，交流團成員這次也把握機會，深入考察當地文化。

觀光處長唐玉書說，受邀參與踩街深受感動，此行也透過參訪青葉城跡、藤原之鄉及著名的南部鐵器製作過程等，深入了解日本當地風情文化，也思考如何結合11月23日的太平洋溫泉花車嘉年華，讓國內外遊客在花蓮欣賞到特殊的盛岡山車文化，帶動花蓮觀光。

有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，現場有日本高舉標語...
有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，現場有日本高舉標語歡迎，讓花蓮縣文化局長江躍辰（右四）、原行處長陳建村（右二）備受感動。圖／縣府提供
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有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，不少在地民眾搖日本...
有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，不少在地民眾搖日本、中華民國國旗歡迎。圖／縣府提供
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有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣府組成交流團...
有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣府組成交流團前往參加，體驗文化魅力。圖／縣府提供
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有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣觀光局長唐玉...
有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣觀光局長唐玉書（左起）、原行處長陳建村、文化局長江躍辰一同踩街。圖／縣府提供
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有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣府觀光處長唐...
有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣府觀光處長唐玉書（前）等人組成交流團一同踩街，體驗文化魅力。圖／縣府提供
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有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣府組成交流團...
有300多年歷史的日本盛岡山車秋季慶典，今天是重頭戲山車遊行，花蓮縣府組成交流團前往參加，體驗文化魅力。圖／縣府提供
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岡山徐榛蔚國旗
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