提振花蓮青年住宅買氣 縣府昨起開放賞屋

2019-09-14 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣青年安心成家住宅，仍有240戶住宅戶待售。縣府放寬申請資格後，本月9日再次開賣，並從昨起到10月6日起，連假及周六、日開放賞屋，昨天第一天就吸引逾300人參觀，縣府呼籲有意承購的民眾可親自到場，看過實屋再作決定。

花蓮青年住宅位於新城鄉北埔地區，共7棟，以賣斷式出售700戶，包含住宅600戶及店面100戶，住宅仍有240戶待售。縣府放寬資格，設籍5年就可承購，並從9月9日起至10月9日，開放登記。

先前青年住宅僅讓下訂戶賞屋，未開放一般大眾，各種傳言不斷，為化解疑慮並提升買氣，縣府在第二波登記期間的9月13日起至10月6日，利用周六、日，開放樣品屋讓民眾參觀，昨天首日適逢中秋節，吸引不少民眾看屋。

縣府建設處長鄧子榆說，第二梯次開放申請期間，同步開放賞屋。時間是9月13至15日、9月21、22日、9月28、29日及10月5、6日，上午9時至12時及下午2時至5時，可到新秀農會正對面的基地入口，歡迎民眾帶著家人參觀，了解屋內實際狀況，再作決定，縣府對於完售很有信心。

花蓮青年住宅採賣斷式，住宅每戶250萬元，店面320萬元，室內坪數約16至17.5坪。放寬後的申購條件，只要20歲至45歲中華民國國民，設籍花蓮滿5年者，家庭成員（申請人、申請人的配偶、申請人戶籍內的直系卑親屬）都沒有自有住宅，就可申請。