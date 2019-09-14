親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿台灣日靠代打亮相 王柏融滾地球出局

蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019

桌球賽程僅上網公告惹議 宜蘭縣體育會道歉

2019-09-14 16:17中央社 宜蘭縣14日電

宜蘭縣體育會主辦「宜蘭縣縣長盃」桌球錦標賽，原定今天上午8時起比賽，部分選手上午7時到場後，得知比賽安排在上午10時，直呼傻眼。體育會對此表示歉意，會檢討改進。

這場桌球錦標賽在今、明兩天於宜蘭運動公園體育館舉行，依照競賽規程，今天為國小、國中與高中組賽程。一名選手的母親向媒體表示，競賽規程提到今天上午8時開始比賽，按照往例，選手都會在上午7時、甚至更早就會到現場暖身練球。

這名母親說，她們上午7時抵達球館卻沒開，上午7時20分開門後，球館內一片漆黑連球桌也沒有，感覺還沒就緒；等到教練來了詢問工作人員才得知上午10時開始比賽，「全部的人都傻眼」。

對此，宜蘭縣體育會桌球委員會主任委員陳煥章接受中央社記者電訪時表示，競賽規程擬定後對外公告接受報名，抽籤結束後需要編排賽程時間，因為高中組男生和女生報名不如預期，造成比賽時間比較寬鬆。

他說，若安排上午8時開始比賽，選手和家長勢必上午7時許就要到現場，為了讓選手能睡晚點，競賽組出於好意才會將賽程安排在上午10時開始，也把賽程公告在宜蘭縣體育會網站，大多數教練也會上網留意比賽時間。對於這次疏失未來會檢討改進，並加強宣導措施。

體育
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影／城隍爺日巡人潮擠爆 180公斤鹹光餅車吸睛

2019-09-14 16:09

影／盛岡山車大遊行 日人搖旗、舉標語歡迎花蓮交流團

2019-09-14 16:31

提振花蓮青年住宅買氣 縣府昨起開放賞屋

2019-09-14 14:55

全民總動員紀錄太平山獼猴 掃QR code通報換禮物

2019-09-14 13:47

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38

太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35

基隆立委提名人與韓國瑜合照曝光 宋瑋莉：當韓分身

2019-09-14 10:50

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

宜縣府出借土地 陽大附醫二期可提早2年完工

2019-09-14 00:03

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

太魯閣砂卡礑步道施工 16日起分階段管制 將封月餘

2019-09-13 23:43

影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20

300年盛岡山車慶典明登場 花蓮交流團力推城市外交

2019-09-13 19:08

小花蔓澤蘭大舉入侵 林務局與花蓮縣收購上百公噸

2019-09-13 16:35

蘇澳青年擬提振在地產業 唐鳳：善用募資平台拓資源

2019-09-13 12:08

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

手搖飲擺鮮蝦真的很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13

基隆波浪街、富貴角燈塔懸日 1美照翻轉1城

2019-09-13 23:25

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

捷運「新北投-大安」直通車無望 北捷：測試後噪音超標

2019-09-14 16:35

太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35

蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

基隆立委提名人與韓國瑜合照曝光 宋瑋莉：當韓分身

2019-09-14 10:50

北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

茄萣金鑾宮媽祖遶港祈福明登場 巡禮船隻準備好了

2019-09-13 20:14

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20

秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33

赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24

彰化埔鹽順澤宮一夕暴紅 看玄天上帝廟…

2019-09-13 23:48

竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30

影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20

影╱蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41

文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57

解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02

琉璃蟻大軍現蹤雲林古坑 居民叫苦不敢開燈

2019-09-13 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top