全民總動員紀錄太平山獼猴 掃QR code通報換禮物

2019-09-14 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



太平山國家森林遊樂區的道路、太平山莊廣場及中央階梯都可以看到台灣獼猴。林務局羅東林區管理處發起全民總動員，掃QR code共同監測紀錄。 圖/林管處提供 分享 facebook

台灣獼猴數量愈來愈多，林務局羅東林區管理處為了解太平山的台灣獼猴族群變化及分布活動範圍，建置一套APP通報系統，邀請全民共同參與記錄獼猴出現的位置及數量，只要協助監測的民眾可以獲得一份小禮物。

太平山國家森林遊樂區範圍位於海拔500公尺至2000公尺之間，是台灣獼猴能夠棲息的環境，區內常見台灣獼猴出沒。根據以往經驗，在區內道路兩側就時常可見，另外在太平山莊廣場及中央階梯也有，宜專一線道路沿線及翠峰景觀道路12~14公里間都發現過，實際族群量尚無法推估。

獼猴與人類生活圈太過接近，會造成獼猴失去對人的戒心，不但不會躲避，還會主動靠近、搶食，以往高雄柴山獼猴傷人事件頻傳，且玉山台灣獼猴更傳有「疱疹Ｂ病毒」案例。林務局羅東林管理處請大家務必遵守「不餵食」、「不接觸」、「不干擾」三不原則。

林管處表表示，台灣獼猴的持續記錄無法仰賴公部門單方面的投入，希望全民一起參與紀錄，除了可以增加資料，提升估算獼猴分布及族群量外，民眾在過程中，也能啟發科學紀錄是有其重要性，也能有對獼猴議題有所關注。