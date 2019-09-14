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太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35聯合報 記者王燕華╱即時報導

臉書昨有貼文指稱有包商將工程廢棄物，從花蓮太魯閣的富世村載到鹽寮海邊丟棄。網友從廢棄物中發現屬於公路總局太魯閣工務段所有；工務段今說明，這是舊辦公室清理出的雜物，因外包商主動表示願協助處理，暫載到包商租用的私人土地暫置，昨獲知後，晚間已清運完畢。

李姓網友昨在臉書「花蓮人」貼文指鹽寮海邊出現工程廢棄物，並附上多張照片，因廢棄物中出現「洛韶工務段（現已改名太魯閣工務段）公告、辦公桌貼紙」等字樣雜物，被網友發現這批垃圾竟然是公部門物品，痛批實在太可惡。

太魯閣工務段今天表示，這批物品是因地方要利用工務段舊辦公室，從辦公室清出不堪使用且不具變賣價值的雜物，以及少量廢棄紙製品、紙張，並不是工程廢棄物。因工務段外包廠商在附近施工，負責人主動表示願意義務協助回收處理。

昨天午後工務段協獲訊息後，向廠商查詢，廠商表示該處是私人租用土地，只是將物品暫置，打算用中秋連假時來處理，沒想到被熱心人士發現上傳網路。

太魯閣工務段說，確認狀況後，昨會同廠商，在晚間7時20分清理完畢。對於此事造成社會觀感不佳，會強化員工及承攬廠商對於環保觀念的教育訓練。

不過，對於工務段說法，網友很不滿意，認為就算是租來的土地，也不能隨便倒垃圾，這說法根本就是卸責，也有網友要求縣府環保局一定要調查並開罰。

縣府環保局長饒忠說，事業廢棄物必須載運到合格場地處理，就算私人租來土地也不能任意棄置，這個行為已經廢反廢棄物清理法第46條，可處1年以上、5年以下刑期，以環保法規來說相當重。環保局已介入處理，將追查行為人，函送保七大隊或警方偵辦。

李姓網友昨在臉書貼文揭發工務段垃圾棄置鹽寮海邊一事。圖／翻攝臉書「花蓮人」
李姓網友昨在臉書貼文揭發工務段垃圾棄置鹽寮海邊一事。圖／翻攝臉書「花蓮人」
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廢棄物太魯閣
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