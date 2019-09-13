影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



行政院補助30億元給陽大附醫擴建二期院區，院方原本預計117年完工，但行政院長蘇貞昌認為進度太慢。縣長林姿妙今天秋節慰問醫護人員時宣布，縣府同意出借土地給醫院興建臨時停車場，停車問題解決了，各項工程可同步進行，預計提早2年完工。

宜蘭人長年期盼擁有一座醫學中心，期待陽明大學附設醫院擴建成為醫學中心規模，但擴建經費被立法院刪剩20億元，3年前只完成第一期工程，今年5月行政院長蘇貞昌到宜蘭會勘時送出大紅包，允諾補助二期擴建案30億元，但院方卡在臨時停車位不足，影響完工進度。

據了解，陽大二期工程大致分成醫療大樓、職務宿舍、立體停車場，目前醫院約有700個停車位，一旦施工會影響500多個停車位無法使用， 使得三項工程必須分期興建。此事經過行政院公共工程委員會主委吳澤成、縣府及醫院居中協商，終於找到解套辦法。

縣長林姿妙今天走訪各家醫院慰問醫療人員辛苦，她到陽大附醫了解二期進度時表示，縣府同意出借土地給陽大興建臨時停車場，如果連同市公所一部分土地，興建臨時停車場約可以提供近300個停車位。

陽大附醫副院長張克昌感謝縣府出手相助，他表示，由於患者停車需求、醫療不能中斷，原本要先蓋立體停車場完工後，才能興建醫療大樓、職務宿舍，如今有這座臨時停車場加上周邊道路停車，大致滿足停車需求，這樣醫療大樓、職務宿舍及立體停車場就可一起動工。