300年盛岡山車慶典明登場 花蓮交流團力推城市外交

2019-09-13 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



日本岩手縣的盛岡山車將於下月到花蓮遊行，縣府觀光、原民、文化等局處，以及花蓮市公所組成的參訪團前往參與。縣府觀光處長唐玉書及花蓮市長魏嘉賢等人今拜會盛岡市長谷藤裕明，唐玉書利用機會爭取推動岩手縣花卷機場與花蓮的包機直航，魏嘉賢也與谷藤裕明就11月將舉辦的締盟友好城市達成共識。

有300多年歷史的盛岡山車秋季慶典明天將登場，花蓮縣長徐榛蔚與夫婿、前縣長傅崐萁應邀參加，徐榛蔚指派縣府觀光處長唐玉書、原民處長陳建村、文化局長江躍辰組成交流團，與花蓮市公所團隊先行，一行人今天拜會盛岡市長谷藤裕明及議長遠藤政幸。

唐玉書表示，盛岡山車從2002年開始，今年已是第4度訪花參與遊行，縣府將擴大辦理「太平洋溫泉花車嘉年華」，目前已有來自全國約百隊報名，當天也將有全國性媒體轉播，將盛岡山車的美推廣至全台，雙方交誼深厚，盼有機會開辦花卷到花蓮的包機直航。

谷藤裕明歡迎花蓮交流團到訪，他說，盛岡山車秋季遊行是雙方交流的開端，透過遊行讓彼此情誼更加深化，山車國外交流多半只有1次，花蓮今年卻是第4度，是交流最頻繁的城市，明天祭典首日，很歡迎來自花蓮的朋友共同參與。對於兩地包機直航，他允諾轉達岩手縣知事。

花蓮市長魏嘉賢也與民政課長潘堂盛等人拜會盛岡市政府。魏嘉賢說，他去年受邀參加盛岡山車秋祭祭典，當時參與山車隊伍盛大遊行，鼓陣與民俗樂的演出聲勢浩大，讓他深感文化傳承的重要性，