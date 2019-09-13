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小花蔓澤蘭大舉入侵 林務局與花蓮縣收購上百公噸

2019-09-13 16:35聯合報 記者王燕華╱即時報導

有「植物殺手」、「綠癌」等稱號的小花蔓澤蘭，近年來大舉入侵花蓮縣，林務局從民國100年起以每公斤5元補助，花蓮縣府後來再加碼3元，收購量節節高升，今年目標是165公噸，另也補助鄉鎮公所雇工清除，要趕在10月開花結子前努力清除。

縣府表示，小花蔓澤蘭常見於海拔1000公尺以下的平地、果園、山坡地及人造林地，因繁殖能力強盛，不易根除，且快速生長，經常造成整片樹林或作物遭受覆蓋，導致死亡，而排擠其他原生植物的生存，威脅本土生態及改變植被景觀。

為防治外來入侵植物，林務局與花蓮縣府聯手補助，以每公斤8元收購小花蔓澤蘭，成效良好，收購量從105年的130噸，到去年和前年的150噸，今年再提高到165公噸。另也針對嚴重的鄉鎮市，補助公所雇工清除。

縣府表示，今年度縣內收購小花蔓澤蘭的有萬榮、玉里、光復、瑞穗、花蓮市、卓溪、富里、壽豐及豐濱等9個鄉鎮市公所，而預計收購量最高的是萬榮鄉公所的50公噸。

林務局花蓮林管處說，除蔓作業以每年8、9月的結果前效果最佳，今年林管處將防除活動與在地市集結合，從8月起在花蓮市田埔生態池、林田山林業文化園區等舉辦除蔓宣導活動，21日在舊玉里國小還有一場，民眾事前拔除自家附近小花蔓澤蘭植株並裝袋，至市集秤重，10公斤藤蔓可兌換1張價值50元的小花代幣，當天可持代幣在現場攤位折抵消費。

小花蔓澤蘭原產於洲，因強勢入侵特性而名列世界保育聯盟「世界百大入侵物種」名錄。圖...
小花蔓澤蘭原產於洲，因強勢入侵特性而名列世界保育聯盟「世界百大入侵物種」名錄。圖／花蓮林管處提供
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每年8、9月的小花蔓澤蘭結子前，除蔓效果最佳。圖／花蓮林管處提供
每年8、9月的小花蔓澤蘭結子前，除蔓效果最佳。圖／花蓮林管處提供
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林務局和花蓮縣府聯手祭出每公斤8元，補助收購小花蔓澤蘭。圖／花蓮縣府提供
林務局和花蓮縣府聯手祭出每公斤8元，補助收購小花蔓澤蘭。圖／花蓮縣府提供
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小花蔓澤蘭
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