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太魯閣砂卡礑步道 中秋節後施工將局部管制或封閉

2019-09-13 11:26聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣太魯閣國家公園內人氣相當高的砂卡礑步道，本月16日起施工改善路面及排水設施，初期採局部管制，9月23日起至11月1日，除國慶連假期間外，預計共有一個多月的時間將全線封閉，太魯閣國家公園管理處提醒民眾留意。

砂卡礑步道建於日據末期，原是為了發展立霧溪的水力發電，用來維修水壩和大水管而建的。太魯閣國家公園成立後，規畫為景觀步道，加強沿線安全設施、增設休憩平台與解說設施。步道從入口處到三間屋全長約4.1公里，沿著砂卡礑溪而行，可見峻秀峽谷，清澈溪水，還有美麗的岩石褶皺及豐富植物生態，平緩好走，是太魯閣公園內人氣景點之一。

太管處表示，這次施工主要是進行步道鋪面及排水整修，由於步道路幅狹窄，為了兼顧工程安全及遊客賞景需求，選在中秋連假後施工，並採取分段施工管制措施。

施工管制期程為：9月16日至22日，施作步道後段路面及排水設施，砂卡礑步道開放步道口至0.5公里處，0.5公里後則暫時封閉，遊客請在0.5公里處折返。9月23日至10月9日，施作步道前段路面及排水設施，砂卡礑步道全線封閉。

10月10日至13日共4天，逢國慶日連假，暫時停工，全線開放供遊客賞景。連假後的10月14日起至11月1日，再次全線封閉。施工期間如受天候影響，可能延長或改變工期。

太魯閣國家公園內的砂卡礑步道，沿途景色絕美，是人氣步道，但因施工所需，將從9月2...
太魯閣國家公園內的砂卡礑步道，沿途景色絕美，是人氣步道，但因施工所需，將從9月23日起封閉一個多月。圖／報系資料照片
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太魯閣國家公園內的砂卡礑步道，沿途景色絕美，是人氣步道，但因施工所需，將從9月2...
太魯閣國家公園內的砂卡礑步道，沿途景色絕美，是人氣步道，但因施工所需，將從9月23日起封閉一個多月。圖／報系資料照片
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太魯閣國家公園連假國慶
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