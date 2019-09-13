太魯閣砂卡礑步道 中秋節後施工將局部管制或封閉

2019-09-13 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣太魯閣國家公園內人氣相當高的砂卡礑步道，本月16日起施工改善路面及排水設施，初期採局部管制，9月23日起至11月1日，除國慶連假期間外，預計共有一個多月的時間將全線封閉，太魯閣國家公園管理處提醒民眾留意。

砂卡礑步道建於日據末期，原是為了發展立霧溪的水力發電，用來維修水壩和大水管而建的。太魯閣國家公園成立後，規畫為景觀步道，加強沿線安全設施、增設休憩平台與解說設施。步道從入口處到三間屋全長約4.1公里，沿著砂卡礑溪而行，可見峻秀峽谷，清澈溪水，還有美麗的岩石褶皺及豐富植物生態，平緩好走，是太魯閣公園內人氣景點之一。

太管處表示，這次施工主要是進行步道鋪面及排水整修，由於步道路幅狹窄，為了兼顧工程安全及遊客賞景需求，選在中秋連假後施工，並採取分段施工管制措施。

施工管制期程為：9月16日至22日，施作步道後段路面及排水設施，砂卡礑步道開放步道口至0.5公里處，0.5公里後則暫時封閉，遊客請在0.5公里處折返。9月23日至10月9日，施作步道前段路面及排水設施，砂卡礑步道全線封閉。