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花蓮玉富自行車道 腳踏2大板塊超奇妙

2019-09-13 10:40聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣玉富自行車道行經秀姑巒溪大橋，可看見兩大板塊交界處。 記者王燕華／攝影
花蓮縣玉富自行車道行經秀姑巒溪大橋，可看見兩大板塊交界處。 記者王燕華／攝影
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中秋節3天連假，趁著秋高氣爽，騎乘自行車漫遊是不錯選擇，花蓮縣玉里鎮有一條長約10公里的玉富自行車道，不僅是景觀單車道，沿途還經過歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交會點，可以享受腳踏兩大板塊的奇妙感覺。

玉富自行車道的前身是台鐵玉里站到安通站的舊東線單軌鐵道，後來為配合花東鐵路雙軌化，台鐵截彎取直，30年前改線，廢棄的舊鐵道就由玉里鎮公所及花東縱谷國家風景區管理處改建為自行車道。

因為受到歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓的緣故，玉富自行車道每年約「長高」2到3公分，相當特別，在秀姑巒溪大橋的斷層交界處設有休息平台、解說牌，也標示出板塊位置，方便民眾拍照取景。

玉富自行車道從玉里火車站經安通鐵馬站到東里舊站，全長約10公里，很大一部分是走在舊鐵道的路徑上，平緩好騎，北可遠眺玉里源城虹橋，南可瞭望富里稻田風光，視野遼闊，也不用擔心被汽車干擾，是非常悠閒的一條單車路線，騎一趟約一個小時，很適合親子同行，但部分路段的路幅較窄，另行經與道路交會的路口時，也要注意。

如何前往：玉富自行車道北起玉里火車站，南到富里鄉東里村的東里鐵馬驛站。以玉里車站右側為起點，沿著康樂街到底右轉，就可看見更生路平交道前的自行車道入口。

花蓮縣南區的玉富自行車道，全長約10公里，沿途平緩好騎，視野遼闊，還橫跨兩大板塊...
花蓮縣南區的玉富自行車道，全長約10公里，沿途平緩好騎，視野遼闊，還橫跨兩大板塊，別具特色。 記者王燕華／攝影
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自行車車道板塊
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