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謝龍介爆百萬斤文旦遭棄 郭國文酸：不知有機堆肥？

2019-09-12 18:43聯合報 記者鄭維真╱即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介今天指出，農委會大量收購文旦稱要製作精油、果醬等加工品，結果卻將約400萬斤的文旦棄置在花蓮埤塘旁，質疑「原來果醬是這樣做的」，民進黨立委郭國文、台南市議員陳秋宏隨後召開記者會批，難道藍營民代又要製造「文旦之亂2.0」，不知道「有機堆肥」？

謝龍介今天在多名國民黨立委陪同下召開記者會，公布花蓮瑞穗瑞燕段空拍畫面，指控農委會大量棄置文旦。謝龍介說，農委會在花蓮收購2400噸文旦格外品，稱要製成果醬、精油、洗潔劑等，卻發現花蓮瑞穗瑞燕段1號、鳳林綜開段322號有大量棄置文旦，依面積估算約有400萬斤，「原來果醬是丟到埤塘做的？」

郭國文、陳秋宏批評謝龍介及國民黨立委「不是無知、就是壞心」，質疑藍營民代難道不知道「有機堆肥」？還是單純「見不得農民好」？郭國文說，今年農委會的文旦大果收購政策奏效，讓市場文旦價格成長為去年同期的2倍，且各果園文旦紛紛提前完售，讓柚農能夠安心過個好中秋；農委會收購文旦次級品僅占文旦總產量5%，卻能造福其餘95%文旦，他會要求農委會明年持續執行大果收購政策。

麻豆柚農江明賢說，國民黨記者會所稱的「棄置文旦」，其實是「有機堆肥」的過程，農民除日曬外也會加入微生物，讓次級品分解發酵變成有機肥料再利用。

國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，農委會收購文旦後，卻將約400萬斤文旦棄置在花蓮...
國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，農委會收購文旦後，卻將約400萬斤文旦棄置在花蓮。圖／謝龍介提供
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國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，農委會收購文旦後，卻將約400萬斤文旦棄置在花蓮...
國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，農委會收購文旦後，卻將約400萬斤文旦棄置在花蓮。圖／謝龍介提供
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文旦農委會謝龍介
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