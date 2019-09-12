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5隻稀有海龜野放 中秋前夕與家人團圓

2019-09-12 18:45中央社 台東縣12日電

中秋月圓人團圓，海巡署東部分署和保育團體今天在台東杉原海邊舉辦稀有海龜野放回大海活動，5隻海龜奮力奔向大海，小朋友在一旁加油，希望牠們能趕在中秋節和家人團圓。

海巡署東部分署和保育團體，今天在台東杉原海邊野放包含欖蠵龜、玳瑁、綠蠵龜等5隻保育類海龜回到大海，邀請附近的幼兒園師生一起到海邊幫海龜加油。

海巡署東部分署表示，這5隻稀有海龜，是去年及今年在台東地區海岸遭漁民誤捕及擱淺受傷的海龜，經過屏東海生館照護後，已經恢復健康，所以選在今天野放。

東部分署表示，今年截至9月8日止，在台東地區執行海龜傷病救援案件共計33案33隻，並動員102人次協助通報及救援工作。

參加野放活動的海洋大學名譽教授程一駿表示，東海岸的海龜受傷主因是遭流刺網誤捕，部分則是沖上岸即死亡，至於海洋廢棄物導致海龜死亡的比例，則沒有這麼高。

他說，東部漁民配合度高，發現擱淺海龜願意主動通報，並由台東縣政府即時轉送屏東海生館照護，相較全台，台東受傷的海龜救癒機率高，可達到9成，相關調查也更完整。

台東縣政府農業處表示，海龜野放活動是今年度台東縣海洋保育計畫之一，為達到海洋生態保育向下紮根的目標，特別邀請縣內寶桑國小、富山國小、卑南國小、小鯨魚幼兒園的師生一起參加，在海洋大學名譽教授程一駿的解說下，讓學童們更加了解如何保護海洋資源，以及如何救援擱淺瀕危的海龜。

海巡署弟兄細心的將海龜搬到沙灘，5隻海龜奮力的奔向大海，小朋友大聲加油，希望海龜快快回到大海，趕在中秋節和家人團圓。

海龜台東海巡署
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