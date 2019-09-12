台東原鄉秘境開放！部落長輩相傳百年榕樹底下藏有黃金

2019-09-12 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



傳說樹下有黃金！台東縣延平鄉桃源村前村長伊藍‧明基努安10年前，在延平鄉靠近山腰的上里部落，發現一片罕見的七里香原始林，他形容500多棵的七里香沿地形生長，樹幹蒼勁有力，幻化奇特，彷彿電影中的樹妖，讓人嘆為觀止。另外，入口附近還有一棵百年榕樹，布農族長輩流傳日本警察曾在地底藏黃金。而上里部落的「卡米莎度樹屋園區」今天上午開幕時，鄉長胡黃廣文也宣布將開放「七里香原始林」及「黃金樹」2處祕境。

延平鄉桃源村前村長伊藍‧明基努安10年前，在延平鄉靠近山腰的上里部落，發現一片罕見的七里香原始林。後來由地方人士自組巡守隊守護天然資源，同時延平鄉公所編列預算進行田野調查，總計共有500多棵七里香，其中超過百歲的有300多棵。近幾年鄉公所在附近修築步道，希望讓這片七里香成為地方觀光資源。

胡黃廣文表示，決定將布農族秘境開放分享給大家參觀，也希望大家一起來保護這塊珍貴的景觀，期盼望日後遊客能和布農族人一樣愛護這裡。另外，七里香原始林入口不遠處，有一棵百年榕樹，是布農族長輩口中的黃金榕樹。

伊藍‧明基努安說，這棵黃金榕樹過去是進入內本鹿的日本警察駐在所，是日本警察種下的雀榕。聽長輩描述，日本政府撤離時，曾在樹下埋黃金，為了不讓人開挖，還用石頭堆砌，口耳相傳數十年，因而有「黃金樹」的外號。他說之所以至今沒人開挖，可能是因為土地登記私人的關係。