創意台中特展9/21登場 手搖飲城市杯先亮相

2019-09-12 15:04 中央社 台中12日電



台中市政府文化局9月21日至10月6日在審計新村、范特喜聚落舉辦「2019創意台中」特展，邀集國內外與在地設計師創作，並展示特別為手搖飲設計的「台中城市杯」，秀跨界創意。

「2019創意台中」特展今天在台中市政府舉辦展前記者會，11戶創意主題展間與為手搖飲設計的「台中城市杯」也提前亮相，台中市文化局長張大春與參展的設計師、藝術家都到場參與。

台中市文化局長張大春表示，特展以打開房間創意為主題策展，規劃11戶創意主題展間，以BETTERTOMORROW為題，呈現台中從海平面到高海拔的山、海、屯、城風貌，並以自然、美食、環境、友善等面向，展現台中在不同場域中，詮釋台中創意的多元性。

此外，特展也規劃設計師為手搖飲設計「台中城市杯」，邀請國際插畫家鄒駿昇、金工藝術家蕭明瑜、在地插畫家阿蕉等人設計，未來將提供平台讓手搖飲業者洽談合作。

文化局指出，特展集結國際傑出、國內新銳設計師及台中在地業者參與，在審計新村及范特喜聚落等場域，也規劃「一輪明月」、「繁星高掛」、「粉紅網美球池」等藝術裝置，並邀請本次策展的藝術家舉辦講座，活動內容可上台中市文化局網站查詢。