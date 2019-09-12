影/知名演員陳昭榮善行感人 今捐2萬公斤白米助弱勢

2019-09-12 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



知名演員陳昭榮年年送暖到宜蘭，今天捐贈2萬公斤白米提供弱勢家戶，他滿懷感恩說，感謝有機會讓他們做這樣的事，也希望拋磚引玉，大家共植福田。

陳昭榮與父親陳忠雄發起成立的社團法人中華心蓮心公益協會，最早大多捐助花東弱勢偏鄉，後來遍及全台，捐白米也捐棺木。5年前與宜蘭結緣，開啟了捐贈宜蘭之門，如今爸媽也搬到宜蘭住，陳昭榮再怎麼忙，每周都到宜蘭探望，笑稱自己是「半個宜蘭人」。

陳昭榮帶領的協會5年來累計捐給宜蘭約6萬公斤白米，今年擴大捐贈白米2萬公斤，其中1萬3000公斤捐贈縣府，7000公斤捐贈三星鄉、大同鄉、蘇澳鎮公所等單位，今天在社會福利館舉辦「心蓮心、愛永續-白米助弱勢」捐贈儀式，由縣長林姿妙代表收下。

協會歷年來到宜蘭的捐贈活動中，首次有縣長親自參與，陳昭榮特別感謝「妙姐」的支持，協會未來將持續努力協助需要幫助的家戶，秉持作公益「無所求、無怨無悔、默默的作」的精神，提供弱勢家戶必要援助。