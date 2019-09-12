文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



國民黨立院黨團今天批評農委會收購文旦格外品，要做加工品，卻棄置在花蓮縣瑞穗鄉、鳳林鎮，變成黃澄澄的「文旦海」，讓農民的血汗成垃圾。不過，農糧署東區分署表示，這些文旦是次級品，要靜置一段時間後做成堆肥，絕對不是亂丟。瑞穗鄉農會說，次級品堆肥後，才能讓下次的文旦長得更好。

國民黨團今爆料農委會在花蓮收購2400噸文旦格外品，以一斤10元的方式收購，說要拿去做加工品等，不過卻被發現在花蓮瑞穗、鳳林發現有大量文旦被棄置，並有空拍圖佐證。

農糧署東區分署作物生產課長吳秉叡表示，今年目前已收購1800噸文旦柚，其中1000噸做土壤改良肥料，須靜置一段時間後發酵才能做堆肥；這些文旦全都是次級品，原因是大果沒有市場價值，投入市場反而拉低價格，因此會依品質大致分類為可做加工品、不可作加工品，若囊胞比較完整就可做精油等，品質較差者就拿來做土壤改良，成自然堆肥。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，這些收購的文旦屬於次級品中的次級品，用來做堆肥使用，由於文旦不容易腐爛，因此找一塊農會的地放置，經過幾天曝曬後，才能土壤改良作堆肥，「絕對不是亂倒！」他說明，文旦經過腐熟後，再跟其他有機質攪拌混合靜置發酵，發酵熟成後，才能讓下一次的文旦柚長得更好，整個過程約要花上2至3個月。

黃盛皇表示，希望任何人不要斷章取義，不了解實際狀況發布錯誤訊息，影響農友與農政單位努力和用心。

文旦柚農友羅峰說，這次農會收購大果是在幫助農民，很感謝農政單位幫助，讓我們提早過中秋。