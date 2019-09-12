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全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣議會總務科員黃毓恒就讀文化大學政治系博士班，教授推薦他的博士論文參加電機電子工程師學會IEEE舉辦的國際研討會，今年7月他前往韓國延世大學出席會議，全程以英語發表論文，獲得極高評價，在全世界200多篇論文中勇奪「最佳論文獎」，更是全台第一位在IEEE知識創新與發明領域中拿下此殊榮者。

電機電子工程師學會IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）是全球公認最具權威的電子電機學術機構之一，擁有來自175個國家的42萬會員，每年皆在世界各地舉辦國際學術研討會議。此次研討會7月中旬在韓國首爾延世大學舉行，共有來自台灣、日本、韓國、中國、德國、法國、美國、英國、印尼、泰國、印度、新加坡、香港、越南及馬來西亞等國，不乏世界名校的著名教授及學者參加，發表255篇論文。

黃毓恒以論文「 創新物流自動化系統發展策略研究(以臺灣金門與大陸廈門小三通為例)」參與，歷經一個多月數百名委員審查及複評，直到最後在韓國延世大學，黃毓恒採取英語發表論文，其內容紮實、創新與實用性都獲得高的評價，一舉拿下第二屆IEEE知識創新與發明2019年國際研討會的「最佳論文首獎」佳績，國際上都是學者教授才有機會得此殊榮，但黃毓恒目前身分還只是博士生三年級，非常難得。

消息傳來，學校、教授與有榮焉，張貼公告祝賀，而且黃毓恒這次獲科技部補助參加國際研討會，博士生能申請獲得科技部的國際學術研討補助，少之又少。

該篇論文還被IEEE 委員會推薦至SCI國際權威期刊(國際公認為世界範圍最權威的科學技術文獻的索引工具)；另外該論文並由IEEE委員們分別獨立推薦，再由資深編輯委員進行評鑑，針對文章的新技術貢獻、原創性等，進一步角逐IEEE該領域的最佳年度論文。

44歲的黃毓恒長相斯文，1997年警專畢業分發到宜蘭服務，從警期間歷練基層警員、偵查佐、刑警等資歷，抓拿通緝犯年年第一名，負責重案第一線槍戰攻堅，他自嘲或許因為這樣比別人多了一份膽識。

在警界任職10年後轉換職場，5年前到消防局擔任媒體、府會聯絡人，今年3月到宜蘭縣議會服務。

39歲時黃毓恒考取佛光大學公共事務研究所碩士班，後來又攻讀文化大學博士班，有工作與家庭，念博士班很花時間及心思，更要有真實力，起初原文書讓他很傷腦筋，但他以踏實認真的態度克服困難，不但成績優異，幾乎都拿第一名，甚至在這次論文發表中全程英語與評審對答如流，證明只要努力，沒有什麼做不到的。

宜蘭縣議會科員黃毓恒以博士生拿下IEEE國際論文首獎，全台第一人。記者戴永華／攝...
宜蘭縣議會科員黃毓恒以博士生拿下IEEE國際論文首獎，全台第一人。記者戴永華／攝影
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宜蘭縣議會科員黃毓恒拿下IEEE國際論文首獎，成為研討會上的風雲人物，也結交不少...
宜蘭縣議會科員黃毓恒拿下IEEE國際論文首獎，成為研討會上的風雲人物，也結交不少國際友人。圖／黃毓恒提供
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宜蘭縣議會科員黃毓恒拿下IEEE國際論文首獎，成為研討會上的風雲人物，也結交不少...
宜蘭縣議會科員黃毓恒拿下IEEE國際論文首獎，成為研討會上的風雲人物，也結交不少國際友人。圖／黃毓恒提供
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韓國文化大學馬來西亞
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