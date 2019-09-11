慈濟300坪同心圓日照中心啟用 規畫收托30名長輩

2019-09-11 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮慈濟近300坪同心圓日照中心今日正式啟用，提供失能或失智長者日間照顧服務，並結合慈濟志工陪伴與專業照顧團隊，設計不同主題給長輩們「上課」，日照中心也會透過網路讓家屬了解長者狀況。目前規畫收托30名失智、失能及高齡長輩，減輕照顧者壓力，提升長者生活品質。

花蓮慈濟醫院今舉辦慈濟同心圓日照中心啟用典禮。衛生福利部長陳時中到場給予肯定，他說，慈濟志工遍布全台，連結慈善、醫療與社區資源，期待慈濟以高齡醫學為基礎布建長照體系，提供在地長輩像自己居家般的溫馨場所，落實「在地老化」，同時提升花東地區長輩照顧能量。

同心圓日照中心針對長者健康，每天設計不同主題課程，像是生命故事回顧、娃娃治療、認知訓練等多元課程，延緩長者失能、失智程度，更引進花蓮慈濟醫院資源，設有專職護理師、照服員及慈濟志工，每天為長者進行身體健康生理量測，上傳至雲端系統；復健與職能治療師也為失智、失能長輩規畫身體活動方案及認知活動。

上月因罹患胰臟炎讓76歲溫楊玉霞體力大不如前，平時照顧的女兒溫軍花正煩惱如何照顧時，得知同心圓日照中心即將啟用訊息，決定在試營運期間送媽媽到日照中心接受照顧。

溫軍花說，起初很擔心媽媽能不適應，發現不但積極參與活動，媽媽也習慣日照中心生活步調，身體愈來愈有力氣，表達能力也好很多，最重要的是心情變好。日照中心還會分享長者活動照片，透過網路讓家屬在上班時也能同步得知長者狀況，讓她很安心。