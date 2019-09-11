親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

慈濟300坪同心圓日照中心啟用 規畫收托30名長輩

2019-09-11 18:59聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮慈濟近300坪同心圓日照中心今日正式啟用，提供失能或失智長者日間照顧服務，並結合慈濟志工陪伴與專業照顧團隊，設計不同主題給長輩們「上課」，日照中心也會透過網路讓家屬了解長者狀況。目前規畫收托30名失智、失能及高齡長輩，減輕照顧者壓力，提升長者生活品質。

花蓮慈濟醫院今舉辦慈濟同心圓日照中心啟用典禮。衛生福利部長陳時中到場給予肯定，他說，慈濟志工遍布全台，連結慈善、醫療與社區資源，期待慈濟以高齡醫學為基礎布建長照體系，提供在地長輩像自己居家般的溫馨場所，落實「在地老化」，同時提升花東地區長輩照顧能量。

同心圓日照中心針對長者健康，每天設計不同主題課程，像是生命故事回顧、娃娃治療、認知訓練等多元課程，延緩長者失能、失智程度，更引進花蓮慈濟醫院資源，設有專職護理師、照服員及慈濟志工，每天為長者進行身體健康生理量測，上傳至雲端系統；復健與職能治療師也為失智、失能長輩規畫身體活動方案及認知活動。

上月因罹患胰臟炎讓76歲溫楊玉霞體力大不如前，平時照顧的女兒溫軍花正煩惱如何照顧時，得知同心圓日照中心即將啟用訊息，決定在試營運期間送媽媽到日照中心接受照顧。

溫軍花說，起初很擔心媽媽能不適應，發現不但積極參與活動，媽媽也習慣日照中心生活步調，身體愈來愈有力氣，表達能力也好很多，最重要的是心情變好。日照中心還會分享長者活動照片，透過網路讓家屬在上班時也能同步得知長者狀況，讓她很安心。

為配合大部分家屬工作時間，慈濟同心圓日照中心服務時間提早從上午7時30分，下午延長到6時，提供超過10小時照顧服務，子女可以上班前陪同長者到中心、下班時一起接長者回家共享天倫。

衛福部長陳時中（左二）、花蓮慈濟醫院長林欣榮（左三）、慈濟醫療財團法人執行長林俊...
衛福部長陳時中（左二）、花蓮慈濟醫院長林欣榮（左三）、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍（左四），在象徵愛、健康、希望、信心幸運草上拼出健康拼圖，見證慈濟同心圓日照中心正式啟用。圖／花蓮慈濟醫院提供
分享
長者在慈濟同心圓日照中心裡，得到照護人員及慈濟志工細心照顧。圖／花蓮慈濟醫院提供
長者在慈濟同心圓日照中心裡，得到照護人員及慈濟志工細心照顧。圖／花蓮慈濟醫院提供
分享
花蓮民眾溫軍花（右）感謝慈濟同心圓日照中心照顧，讓媽媽溫楊玉霞（左）開心過銀髮人...
花蓮民眾溫軍花（右）感謝慈濟同心圓日照中心照顧，讓媽媽溫楊玉霞（左）開心過銀髮人生。圖／花蓮慈濟醫院提供
分享

慈濟失智
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

2公車卡在基隆迴車塔數十乘客下車走 輪胎洩氣試圖脫困

2019-09-11 16:28

台電東部發電廠機組80周年 成立故事館介紹發電歷史

2019-09-11 14:49

影／宜蘭市路面掏空塌陷 管線位移冒出臭汙水惹民怨

2019-09-11 14:38

重返韋昌嶺老兵搶嘸名額氣炸 文化局：對向隅者致歉

2019-09-11 14:11

影／基隆自來水打開流出黃水 上千戶水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38

原民會投入2千萬 給花東弱勢戶「不會滑倒的廁所」

2019-09-11 11:05

拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19

花蓮市與韓國蔚山廣域市包機 下月可望啟航

2019-09-11 09:13

職場檢查爆「霸凌」 羅東博愛醫院執行長道歉

2019-09-10 23:51

吉安推融合遊戲玩具 身障、長輩都能玩

2019-09-10 23:43

衛理公會台東送愛 13年不間斷

2019-09-10 23:32

和平島辦環保服裝秀 義賣所得化為樹苗

2019-09-10 22:47

基隆營養午餐增千萬補助弱勢 林右昌幫學生打菜

2019-09-10 18:30

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

排名第17！林姿妙： 施政非朝夕可成 民調會當參考

2019-09-10 17:11

首長施政滿意度獲評第3 花蓮縣長徐榛蔚：榮耀歸鄉親

2019-09-10 16:58

施政滿意度全台第9 林右昌：進入收割期會越來越好

2019-09-10 16:43

連總統都來朝聖的色彩屋 基隆辦中秋烤肉趴有五美

2019-09-10 15:32

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

羅東博愛醫院霸凌事件 執行長聲明道歉

2019-09-10 14:29

融合遊具好好玩 巡迴展在吉安好客藝術村展出

2019-09-10 14:29
看更多

熱門文章

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

2019-09-11 09:02

不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46

再度投資台南！ Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

2019-09-11 17:32

18歲印度少年意外過世 將捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:16

中壢龍岡至機捷環北16日121客運通車 沿線停靠27站

2019-09-11 12:47

縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32

彭懷真進入公部門 61歲服志願役…寫信給自己告白6個為什麼

2019-09-11 11:13

2公車卡在基隆迴車塔數十乘客下車走 輪胎洩氣試圖脫困

2019-09-11 16:28

影／基隆自來水打開流出黃水 上千戶水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38

退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

超級瑪利歐來了！桃市打造快閃運動樂園 中秋登場

2019-09-11 10:14

淡水紓運 新北：只能靠淡北道路解決

2019-09-10 23:22

影／去「消費一下」？ 柯文哲昨帶隊臨檢酒店

2019-09-10 20:45

重返韋昌嶺老兵搶嘸名額氣炸 文化局：對向隅者致歉

2019-09-11 14:11

芒果樹福德宮捐近400萬元器材吊臂車 中市消防添新戰力

2019-09-11 10:44

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19

金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12

柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59

糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50

桃園最強民宿推5秘境休閒路線免費報名 搭國旅更划算

2019-09-11 11:49

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

高港土開公司 將1號碼頭變花園

2019-09-10 23:43

新北正妹議員沖繩完婚 鄭宇恩：人生另份功課就此展開

2019-09-11 17:58

竹縣竹東、北埔17日停水4小時 預計影響5226戶

2019-09-11 15:30

原民會投入2千萬 給花東弱勢戶「不會滑倒的廁所」

2019-09-11 11:05

汐止新人行道剛完工就出事？ 民眾慘摔還破相

2019-09-11 15:49

「植物殺手」小花蔓澤蘭 苗縣府每公斤5元收購

2019-09-11 09:04

柯文哲施政滿意倒數又諷韓國瑜 議員罵「要不要臉？」

2019-09-11 17:27

愛樹人批高市府 迎合一家大型商場毀掉整排30年老樹

2019-09-11 10:14

明年元旦起 北市百貨及購物中心內用禁免洗餐具

2019-09-11 15:20

防火巷暗藏倒鉤鐵絲網傷貓 業者怕挨罰200萬速拆除

2019-09-11 11:34

影／傳說電競對決 警察PK國中生 邀人氣偶像祈錦鈅直播

2019-09-11 12:04

中秋節假期 雲嘉南享好康

2019-09-10 23:49

極美夜間光雕！ 淡海輕軌淺藍鋼拱橋年底將完工

2019-09-11 12:43

義大商場30年樹被砍 養工處：未善盡遷移規定將開罰

2019-09-11 14:56

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top