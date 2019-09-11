台東重陽敬老金不排富 僅這1鄉採法制化發放

2019-09-11 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



審計部台東審計室在106年度的「台東縣政府決算審核報告書」裡指，重陽節禮金未定排富條款，要求台東縣政府檢討改進；不過，台東縣政府和各鄉鎮公所今年依然年滿65歲長者全部發放重陽敬老禮金。其中，以綠島鄉發放3500元為最高，而全縣僅有池上鄉通過自治條例，讓發放重陽禮金法制化。

台東縣政府過去敬老禮金是新台幣600元，民國106年變成500元，今年同樣維持500元，委託各鄉鎮重陽節前發放。除了縣政府的500元外，各鄉鎮還會加碼，綠島鄉加碼3000元，因此每位65歲以上長輩總共可領到3500元重陽敬老禮金，為全台東縣最高；其餘鄉鎮則加碼300元與1000元不等，只有蘭嶼鄉公所未加碼，是台東縣發放最少敬老禮金的鄉鎮。

綠島鄉公所表示，加碼3000元的敬老禮金，是從上屆鄉長延續下來，因為綠島鄉財源充裕，所以今年還是維持不變；蘭嶼鄉公所則表示，蘭嶼鄉預算不夠，從以前到現在就是這樣，只有縣政府給的500元敬老禮金。

另外，池上鄉代表會今天通過鄉公所提的「台東縣池上鄉重陽敬老禮金發放自治條例」，年滿65歲以上至未滿80歲老人，每人發給1000元，年滿80歲、未滿90歲發1500元，90歲以上、100歲以下2000元，年滿100歲1萬元；除此外，另加縣府的發放金額。這也是審計室要求檢討重陽敬老禮金發放排富後，台東第一個將重陽敬老禮金法制化的鄉鎮。