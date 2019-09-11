台東重陽禮金綠島最高3500元 池上發放法制化

2019-09-11 17:05 中央社 台東縣11日電



儘管審計室要求台東縣重陽禮金要排富，台東今年仍對每位年滿65歲長者發放500元，各鄉鎮再加碼，以綠島鄉加碼3000元居冠；另外池上鄉通過自治條例，將發放重陽禮金法制化。

審計部台東審計室在106年度的「台東縣政府決算審核報告書」裡指出，重陽節禮金未定排富條款，要求台東縣政府檢討改進；不過，台東縣政府和各鄉鎮公所今年仍對年滿65歲長者全部發放重陽敬老禮金。

台東縣政府過去敬老禮金是新台幣600元，民國106年變成500元，今年同樣維持500元，委託各鄉鎮重陽節前發放。

除了縣政府的500元外，各鄉鎮還會加碼，例如綠島鄉加碼3000元，每位65歲以上長輩總共可領到3500元重陽敬老禮金，為全台東縣最高；其餘鄉鎮則加碼300元至1000元不等，只有蘭嶼鄉公所只發放縣政府的500元，是發放最少敬老禮金的鄉鎮。

綠島鄉公所表示，加碼3000元的敬老禮金，是從上屆鄉長延續下來，因為綠島鄉財源充裕，所以今年還是維持不變；蘭嶼鄉公所則表示，蘭嶼鄉預算不夠，從以前到現在就只發放縣政府給的500元敬老禮金。

另外，池上鄉代表會今天通過鄉公所提的「台東縣池上鄉重陽敬老禮金發放自治條例」，年滿65歲以上至未滿80歲老人，每人發給1000元，年滿80歲、未滿90歲發1500元，90歲以上、100歲以下2000元，年滿100歲1萬元；此外，另加縣府的發放金額。

這也是審計室要求檢討重陽敬老禮金發放排富後，台東第一個將重陽敬老禮金法制化的鄉鎮。

池上鄉長張堯城表示，池上鄉年滿65歲以上長者截至今天有1776位，為了表達對老人家的關懷，發揚敬老尊賢傳統美德，增進老人福祉，因此訂定這項條例，讓發放敬老金法制化。

池上鄉代會主席江鑫貴表示，老人家開心就好，不過，雖然自治條例有明訂金額，但是如果日後預算不夠，還是會調整。