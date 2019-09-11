花蓮海灘漂流木 9月11日開放縣居民撿拾

2019-09-11 17:05 中央社 花蓮縣11日電



受白鹿颱風影響，花蓮地區海灘出現大量漂流木，花蓮縣政府公告，即日起至10月4日開放花蓮縣民至指定區域供撿拾。

縣府農業處長羅文龍指出，目前僅開放人工撿拾，不開放機具運載，縣民前往撿拾務必攜帶身分證以備抽查，若發現具國有、公有、私有註記、烙印的木頭，應通報花蓮林區管理處或縣府保管。

花蓮縣政府公告開放撿拾區域包括崇德隧道口以南至奇萊鼻燈塔之海灘、北濱公園範圍海灘（含美崙溪出海口）、花蓮溪口至花蓮縣及台東縣界之海灘及縣管河川。