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邀馬祖老兵重返韋昌嶺卻沒名額 基隆文化局道歉

2019-09-11 17:04中央社 基隆市11日電

基隆市文化局昨天舉辦「重返韋昌嶺」活動，發出徵集令邀請老兵重返馬祖，不少民眾今天興致勃勃想報名參加，才發現只是小型招募的踩線活動，抱怨根本是「消費馬祖老兵」。

文化局表示，這次活動是「特殊任務」踩線活動，屬小型招募，受限活動經費和往返機票及船票等交通工具安排不易，加上韋昌嶺目前仍是使用中的營區，使得邀集人數受限，對於熱情民眾的迴響，基隆市文化局表示感謝，也對向隅者致歉。

文化局指出，感謝大家對「大基隆歷史場景」相關活動的關注及支持，由此可見，重返韋昌嶺、馬祖老兵回防的軍旅記憶遊程，吸引力十足，足以建構成特色性的軍事文化路徑。

文化局表示，透過這次遊程的經驗，未來還會整理成書籍及紀錄影片，供基隆、馬祖相關文化旅遊單位參考，並研擬未來繼續開團的可能性。

市府昨天舉辦「重返韋昌嶺」活動，市長林右昌發出徵集令，邀請曾在馬祖服役民眾展開特殊任務，重溫他們的少男時代。不少老兵得知消息後，今天上午紛紛打電話到文化局詢問，卻發現根本不能報名，直呼被騙了。

范姓網友在臉書（Facebook）社團「基隆人大小事」發文表示，基隆市文化局這次「號召馬祖老兵返馬活動」根本就是打著馬祖老兵的名義拿公家預算去馬祖玩。

他說，昨天上午媒體報導後，馬祖老兵興沖沖詢問，但都不曉得找哪個窗口報名，好不容易轉到文化局承辨人，詢問才得知只有市府官員、名人受邀前往。

范姓網友表示，市府完全沒有開放真正的馬祖老兵申請，也沒有一名老兵受邀前往，「請基隆市政府不要再用不實的新聞欺騙馬祖老兵、消費馬祖老兵，謝謝」。

馬祖老兵文化局
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