基隆中山一二路3里自來水染黃 水公司致歉要賠償

2019-09-11 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



水公司配合基隆市中山一二路道路拓寬，昨天下午進行管線聯絡工程 ，施工廠商因排水未盡徹底，導致汙水流進附近用戶家中，導致安平、中山里等3個里用水戶千餘住戶自來水染黃，打開水龍頭後流出黃濁汙水，很多住戶不敢用。水公司今天下午致歉，請議員、里長協助處理後續的賠償事宜。

議員宋瑋莉、莊敬聖說，昨天因中山一、二路拓寬工程施工不慎，導致自來水管線破裂，修復後又因未將管內汙水排出，直接輸送到住戶的水塔，打開全是黃泥水，嚴重影響用水安全，影響範圍中山區安平里及中山里一帶。

兩名議員表示，民眾處理方式如下，首先將用戶水塔汙水排出，二是撥打1910提出問題申訴，或向里辦公室登記清洗水塔為補償，盡可能將汙水的狀況拍照存證。

議員楊石城昨晚也接獲民眾反映，中山一路113巷的自來水很髒，讓住戶根本不敢用，打開水龍頭都黃黃的，用水桶接水，明顯黃黃色汙水。

水公司第一區管理處說明，指為配合基隆市中山一二路道路拓寬，昨天下午進行管線聯絡工程 ，施工廠商因排水未盡徹底，導致汙水流進附近用戶家中，昨晚7點接獲民眾反映通報後，即刻派員赴現場再加強實施排水，直到晚上10點鐘排水乾淨後，隨即恢復正常供水。